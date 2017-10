CóNCLAVE

El PJ le abrió las puertas a Massa y Randazzo y se aleja de Unidad Ciudadana

Con la excusa de oficializar la convocatoria a elecciones, los consejeros del PJ bonaerense y varios intendentes se juntaron en la sede de Matheu, luego de la durísima derrota del domingo pasado. El objetivo es empezar de nuevo, casi de cero y enfocar la mira en 2019.

Y para eso es necesario abrir el partido "a todos los compañeros peronistas". Eso fue de lo que se habló en el encuentro que duró aproximadamente una hora y que fue encabezado por el titular del PJ en uso de licencia, Fernando Espinoza y su Vice María Cristina Álvarez Rodríguez.También estuvieron los intendentes del Conurbano, como Gustavo Menéndez (Merlo), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Julio Pereyra (Florencio Varela) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), entre otros y los del interior, como Santiago Maggiotti (Navarro), Néstor Álvarez (Guaminí) y Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez).La fecha estipulada para la votación es el 17 de diciembre y por ahora los candidatos serían dos, los ya mencionados Espinoza y Menéndez. ¿Y el motoquero Juan Pablo De Jesús, de La Costa? No, él mismo se encargó de negarlo. Lo propio hizo la jefa comunal matancera, Verónica Magario.Pero como se mencionó antes, los comicios partidarios por ahora no son importantes. Lo trascendente es 2019, y para que otra vez no sea derrota, tal como viene sucediendo de manera consecutiva desde 2013, se vuelve a hablar de la tan mentada unidad. Todos adentro. Sí, todos. También Massa y Randazzo.¿Y Cristina? ¿Y Unidad Ciudadana? Por el momento deberá esperar al menos no decide. Puede esperar. O no. Invitada está. Los jefes comunales consultados por La Tecla.info a la salida del cónclave dejaron en claro que antes que todo, el peronismo."El objetivo es empezar a plasmar la unidad, llamar a otros compañeros, efectivizar la apertura, eso es lo que hay que hacer, ir en busca de esa unidad tan necesaria", dijo Ferraresi, y aclaró que "la referencia es para todos quienes se sientan y sean oposición al gobierno neoliberal de Mauricio Macri"."Vamos a convocar a todos los compañeros, eso es muy buenos", destacó el diputado provincial y líder político de Presidente Perón, Aníbal Regueiro, quien añadió que "todos" son "todos los compañeros peronistas, los que realmente son peronistas".Por otra parte, consultado por la posibilidad de que el Pro gobierne durante los próximos diez años si es que los Justicialismos no se juntan, manifestó que "se va a dar otra vez lo que decía el general, que su único heredero es el pueblo"."El pueblo va a dejar que esta gente (por Cambiemos) actúe, y si no corrigen el rumbo se van a tener que ir, como se tuvieron que ir todos los que gobernaron en contra del pueblo", enfatizó Regueiro, y en el final le restó importancia a la convocatoria de CFK tras la derrota electoral.Además, interrogado por si el peronismo va a estar adentro de Unidad Ciudadana, Regueiro dijo que "yo soy peronista, voy a estar adentro del peronismo. Unidad Ciudadana fue una herramienta que hizo falta en su momento y fue utilizada; eso no quiere decir que los peronistas podamos estar juntos; pero primero el peronismo, después todo el resto".En tanto, el mandamás de Laprida, Alfredo Fisher, otrora cercano a Randazzo, analizó que la reciente derrota de Unidad Ciudadana está relacionada con la caída de 2015, pero que "por más que le pese a muchos, sobre a todo a quienes hoy tienen mayor peso en la opinión pública, el peronismo está vivo"."Estamos juntos y con la voluntad de abrir el partido, intentando volver a tener el protagonismo que siempre tuvimos, ese protagonismo que hace que el peronismo sea necesario en los momentos más duros de la Argentina; y para eso tenemos que estar todos adentro", señaló el lapridense, aunque aclaró que "no se habló de nombres".Por último, ante la convocatoria de Cristina, el jefe comunal dijo que "el peronismo tiene 70 años, en los cuales superó un montón de situaciones coyunturales" y resaltó que "Néstor y Cristina representaron en el peronismo moderno los valores más grandes, pero eso no quiere decir que haya que subsumir al PJ dentro de una de las corrientes"."Yo soy un hombre que participó de ese espacio (UC) y que defiende fuertemente lo que representa Cristina Fernández de Kirchner para el peronismo, pero yo soy peronista desde antes que llegara Cristina a la realidad de este país, y en ese lugar se paró el partido hoy, con Cristina adentro, pero con todo el resto también", completó Fisher, a modo de resumen.Entre los presentes en el encuentro también se pudo ver al diputado nacional Wado De Pedro; al ex jefe de gabinete Alberto Pérez; a la diputada provincial Marisol Merquel; al diputado nacional Jorge Landau, a los ex intendentes Stella Giroldi (Campana) y Jorge Fernández (Lincoln) y al Senador y ex Secretario de Seguridad, Sergio Berni; entre otros.¿El objetivo del PJ bonaerense es dejar a Cristina afuera? ¿Puede el peronismo salir a la cancha con chances de ganar sin los votos de Cristina? Parece medio pronto para contestar estas preguntas. Pero lo cierto es que los muchachos de la marchita están dispuestos a ponerse los pantalones largos y decidir ellos lo que se va a hacer. Por lo pronto, van en busca de la unidad. CFK está invitada, pero no manda.