LOS DETALLES

El Ejecutivo prepara una nueva ley de Ministerios

Por el momento, el borrador que maneja el gobierno bonaerense para ser enviado a la Legislatura no elimina ni divide a ninguno de los que en la actualidad existen. Según confiaron fuentes oficiales, se tratarían de "cambios menores". Buscan agilizar las dependencias y reducir cargos políticos.

Ni eliminación ni división. el borrador de la nueva ley de Ministerio no contempla, por ahora, según fuentes oficiales "grandes cambios".Aunque no descartan que puedan producirse en el tiempo que queda hasta que llegue a la Legislatura, el objetivo de la Provincia con esta nueva iniciativa es agilizar el funcionamiento de las áreas existentes y reducir cargos políticos.Del mismo modo, y en paralelo a la letra chica del proyecto, el gabinete de Vidal no sufriría cambios en su temporada 2018. El objetivo, según pudo saber La Tecla, es seguir reduciendo cargos políticos.Cabe destacar que la Provincia ya encaró una primera reducción de cargos -aproximadamente- en un 20% aproximadamente y esta es una segunda tanda de superposiciones de áreas que todavía existen.Será eliminación o fusión de subáreas o direcciones que necesitan ser implmentadas mediante una nueva ley que fija y misiones y funciones de cada área retocada, que tendremos que corregir cuando se hagan las modificaciones o fusiones por un tema de competencias cuando absorban áreas nuevas.Además de reducir costos, gastos, sino también buscar más celeridad y que los expedientes no tengan tantos pasos para salir, logrando una administración más ágil. En esas cuentas, el Ejecutivo estipula que alrededor de unos 500 millones de pesos son los que la administración central va a poder reducir, no sólo en sueldos de los funcionarios sino también en gastos operativos que tiene adosado su funcionamientoSi bien aún no se ha terminado con la etapa del relevamiento, fuentes oficiales a las que pudo acceder este medio se tratarían de "cambios menores" ya que en la actualidad, por citar un caso específico, el gobierno bonaerense tiene 5 áreas distintas de PyMEs y, según consideraciones del gabinete provincial, ese organigrama atenta contra el óptimo funcionamiento.