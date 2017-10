ECONOMIA

Pacto fiscal: qué requisitos tendrán que cumplir los municipios para endeudarse

Como adelantó este medio, la Provincia tiene un proyecto al que las comunas deberán adherirse para recibir ayuda del Ejecutivo bonaerense. Los principales lineamientos, en la siguiente nota

Según la evaluación del ministro de Economía, los municipios están mejor: la transferencia de recursos provinciales a la comunas están en un pico que no se ve desde hace por lo menos un par de décadas. Desde la cartera comandada por Lacunza, destacaron que cuando llegaron al Gobierno, hace 2 años, los jefes comunales no podían pagar aguinaldo, mientras que ahora la discusión pasa por qué obra se hace."Es otra dimensión del problema", afirman, y subrayan que el principal problema está en la heterogeneidad entre las comunas. "Cruzás la calle y el municipio de al lado te cobra la mitad o el doble. Sobretodo en el Conurbano, pasa con la Tasa de Seguridad e Higiene, y en el interior, con la Tasa Vial. Hay una dispersión tal, que se multiplica por 10 en algunos casos -cuestionan-. Es el resultado en la Provincia del sálvese quien pueda: cada municipio trataba de manotear lo que podía".El Proyecto de ley con el que el oficialismo avanza le pone una serie de reglas a los municipios que se sintetizan en 4 conceptos:1- Que el gasto corriente no crezca más que la inflación; que sea constante en términos reales.2- Que la planta de personal no crezca más que la población, que aumenta en la Argentina un promedio de 1 por ciento por año. "El empleado público también tiene que estar en sintonía con esto, sino después no podemos pagar los sueldos, como les pasa a algunos municipios que contratan más gente de la que pueden pagar y después le dicen a la Provincia que no pueden pagar los sueldos", expresan.3- Que la deuda tenga un límite razonable (del 8%) relacionado con sus recursos corrientes. Es importante destacar en este punto que hoy "todos cumplen con esa regla", según la evaluación del Ministerio."Las dos primeras reglas hay muchos que las incumplen. Vemos un gasto corriente por encima de la inflación todo el tiempo, y un gasto en personal creciente: en los últimos diez años, en 125 de los 135 municipios que tiene la Provincia, aumentó el empleo público más que la población -desarrollaron-. Pero esta tercera regla no la incumple nadie, los municipios no están sobreendeudados porque en estos dos años dijimos que no, que para endeudarse había que pedir autorización. Lo supervisamos, entonces nadie está hoy con un estrés por esto".4- La regla del final del mandato: no incrementar el gasto corriente de cada año en carácter permanente en el último semestre. "Pasó en la ultima transición de autoridades, en el 2015, que asumió el nuevo intendente y el anterior le había dejado un paquete de decisiones de último momento, como contratos de la basura, o 200 empleados públicos que se habían nombrado a último momento", destacaron.La ventaja que van a tener los municipios que se adhieran a este régimen será contar con la posibilidad de endeudarse o recibir asistencia financiera de la Provincia en caso de una catástrofe climática por ejemplo.Al respecto, manifestaron: "El que se adhiere, si tiene superávit corriente pero dice que quiere hacer una obra de infraestructura para hacer cloaca por ejemplo, una mejora y una inversión para la cual necesita endeudarse, la Provincia va a mirar si los gastos corrientes están bien, si cumple con la regla del personal. No estamos diciéndole a nadie que eche a nadie. Hoy tenés esto, ahora, no sigas creciendo por arriba de la población. Si tenés todo bien, tenés capacidad de endeudarte"."Municipio que tiene déficit, que tiene un problema por una causa externa, que por ejemplo se inundó y no puede recaudar porque está en una crisis. Si tenés un problema transitorio, pero estás haciendo una administración prolija, la Provincia te asiste y te cubre el bache transitorio", agregaron y aclararon: "Si no adherís a este régimen, tenés derecho, pero no te podés endeudar y el día que tenés un problema, te tenés que arreglar".En torno a las tasas municipales, sobre las que destacaron la heterogeneidad, expresaron: "Nosotros no podemos obviamente decir cuál es el máximo, ese es un pacto fiscal más amplio de que todos, Nación, Provincia y municipios, tenemos que ir a una menor presión tributaria. Tenemos el diagnóstico, y en el proyecto de ley hay una invitación, una sugerencia, de armonizar las tasas".Como especificaron, el trabajo que están haciendo con las valuaciones fiscales atrasadas, que son de hace 12 años atrás en el caso de las propiedades urbanas, va a impactar a nivel municipal también."Algunos municipios, no todos, tienen sus tasas, como ABL, asociadas al valor fiscal. Lo que tienen que hacer los intendentes es bajar las alícuotas para que de algo lógico", concluyeron.