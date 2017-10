CONCLAVE

Tras el triunfo, los radicales se juntaron en la residencia de Salvador para fortalecer su armado

En una reunión que duró más de 4 horas, intendentes y legisladores boina blanca se vieron las caras en la intersección calle 54 y 10 de la ciudad platense. Allí, hablaron de planteos a llevarle a Vidal pero también ordenaron las ideas en torno al Presupuesto 2018 y el Fondo de Infraestructura Municipal.

Sin sacar los pies del plato pero con planteos varios, intendentes y legisladores radicales almorzaron en la residencia del Vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador.Pasado el mediodía, los referentes boina blanca se acercaron hasta la intersección de calle 10 y 54 para hablar de temas varios. En una reunión a puertas cerradas y donde reinó el hermetismo, sentaron algunas puntos en común para mostrar un bloque UCR dentro de Cambiemos.Amparados en el resultado de las elecciones generales, de a uno los jefes comunales fueron entrando con el pecho inflado. Almorzaron bife de chorizo con ensalada y papas, en la previa hubo una picadita de salame y quesos y de postre torta de chocolate y flan. Agua y vino fueron las bebidas.El primero de los mensajes lo dio Salvador que felicitó a los alfiles UCR por la performance lograda, y en especial a muchos de ellos cumplieron las exigencias del Ejecutivo bonaerense y llevaron su caudal de votos por encima del 60%.Tras los aplausos de los correligionarios, los alcaldes abogaron por pujar para que la Provincia considere implementar el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y se refugiaron en el argumento de que muchos de ellos habían cumplido con los tiempos y los pasos necesarios."La Provincia va a pedir endeudarse nuevamente en el Presupuesto 2018 y la existencia del FIM puede ser una herramienta válida de negociación, para que los radicales podamos incidir con sus propios legisladores en la aceptación de ese endeudamiento", le dijo a La Tecla tras el encuentro, Gonzalo Peluso, jefe comunal de Magdalena a la hora de deslizar algunas de las temáticas habladas y remató: "El FIM nos da cierta tranquilidad porque tenemos obras públicas garantizadas, como instrumento es indiscutido".Pero también, la postura de reclamar por el no vencimiento del FIM viene agarrada de la mano de sacar pecho y ser escuchados por el voto del interior que encontró en los bastiones radicales esa respuesta que Cambiemos necesitaba para ganarle al voto del Conurbano."No vamos a sacar los pies del plato pero si necesitamos organizarnos para que tampoco nos pasen por arriba", le dijo a La Tecla, el senador electo y todavía intendente de General Alvear, Alejandro Celillo.La frase de Celillo sirve para enmarcar la relación intrapartidaria que Cambiemos experimenta en un octubre del 2017 donde surfea la costa del éxito. La premisa, por supuesto, es no desconocer ni sacarle méritos a la buena imagen de la mandataria provincial, María Eugenia Vidal, pero tampoco que a la UCR se le reste importancia.También hubo lugar para las cuestiones a mejorar del partido propio. Entre ellas salieron dos a la superficie: la necesidad de que la UCR penetre en el Conurbano bonaerense (donde Cambiemos ya tiene un pie firme) y la otra es que la UCR comience a aggiornarse como un espacio capaz de ajustarse a los requerimientos comunicacionales de la era 2.0.No en vano, el mandamás de Tandil, Miguel Lunghi, le comentó a este portal en la puerta de la residencia. "Ya no se hacen actos como los que hacía Alfonsin que te metía un millón de personas en una plaza, ahora todo es virtual y nosotros necesitamos refrescar nuestra forma de hacer política también".