OPDS y recuperadores avanzan en el tratamiento de residuos

Luego de varias gestiones y arduas reuniones, los recuperadores de residuos y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) avanzaron en la fiscalización de las empresas multinacionales y el tratamiento de residuos. En definitiva, desde el 2 de diciembre de 2016, con Eduardo Murillo y Graciela Fernández a la cabeza, los recuperadores exigen que se cumpla con la ley vigente.Es que, hace más de tres años que se ven obligados a elevar sus reclamos, no sólo ante la falta de cumplimiento de la Ley, sino por la imposibilidad de generar puestos de trabajo para su rubro.En definitiva, la iniciativa en la cual se logró avanzar con el director ejecutivo del OPDS, Ricardo Pagola, prevé la contratación de cooperativas para que se encarguen de retirar los residuos secos y trasladarlos a los distintos puntos de reciclado.En este contexto, Eduardo Morillo, de Recuperadores del Sur, que comprende las zonas de Pilar, Berazategui, Florencio Varela y Claypole; y Graciela Fernández, de Cartoneros Platenses; en dialogó con La Tecla.info, detallaron que en los últimos días se logró avanzar en los convenios tan esperados y en pocos días comenzarán las pruebas pilotos.De esa manera, la cadena de supermercados Carrefour, en sus 100 sucursales en el AMBA podrá generar mil puestos de trabajos directos e indirectos para los recuperadores de residuos. Con dicho avance, tanto Fernñandez como Morillo confían en que otros hipermercados, supermercados y casas de comidas se sumen a la iniciativa y generen nuevas salidas laborales.En ese sentido, advirtieron que justamente las casas de comidas serán el próximo frente de ataque, ya que en su sistema actual “sobrecargan el sistema de recolección vecinal”. Es que, los desechos de las casas de comida (McDonalds, Burger King, deliverys, etc) debe ser tratado con particularidad y no sumarse a los residuos que cada vecino arroja.