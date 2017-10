LIMITES POLEMICOS

De acá para acá Del Viso; de acá para allá Manuel Alberti

El intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, piensa en un plebiscito para solucionar las diferencias de límites entre ambas localidades. Una vez que los vecinos digan a cual quieren pertenecer, encarará la creación de tres nuevos distritos: Manzone, Tribarrial y San Francisco.

Una antigua disputa demarcatoria es la mantienen las localidades de Del Viso y Manuel Alberti, algo que está decidido a terminar, de una vez y para siempre, el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté.Pasadas las elecciones legislativas del último domingo, la creación de nuevas localidades, pero esta iniciativa tendrá un envión final una vez que se zanje la controversia de límites entre estas dos localidades.Según adelantaron desde el gobierno municipal, la idea de Ducoté sería la de implementar un plebiscito entre los vecinos, para que digan a cual de las dos localidades quieren pertenecer, un conflicto que se arrastra desde hace más de 15 años.La idea es definir esa disputa para luego encarar la formación de nuevos distritos, que serían tres: Manzone; la Tribarrial, conformada por Agustoni, San Alejo y la Lomita y San Francisco, integrada por Carabassa, San Jorge, Los Grillos y El Manantial.Para apurar la iniciativa, el intendente Ducoté ya tendría listos los pedidos a la Provincia para abrir destacamentos policiales o, incluso, subcomisarías en los nuevos distritos.Desde los sectores en disputa recibieron con dispar beneplácito la noticia de la celebraron la decisión de realizar el plebiscito, como dejó en claro Claudio Manassali, presidente de la comisión Del Viso Ciudad: "Nosotros tenemos un expediente que está durmiendo el sueño de los justos, en la comisión que preside el Pampi Pérez (Sebastián, concejal al frente de la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento del Honorable Concejo Deliberante)” y agregó: "Era hora de que se ocupen del tema, porque tenemos que darle una resolución, los vecinos de ambas localidades merecemos el respeto de los concejales y que se trate, de una buena vez, para terminar con la disputa”, dijo.Por su parte, Miguel Actis, referente de Alberti, comentó que "el intendente pretende ser el mediador de una pelea que no existe”, explicando que "Alberti no presentó pelea, lo que hacemos es defender lo que ya tenemos y reconocer la ley 11.551/94, que en su anexo 1 deja bien en claro que Del Viso era General Sarmiento. "Nosotros no nos movemos y queremos mantener lo que tenemos, no hay más discusión que esa”.