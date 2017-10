EFECTO POST ELECTORAL

PJ: línea interna pide respetar la Carta Orgánica y presenta impugnación a la convocatoria a elección

Apoderados de Justicia y Dignidad Peronista cuestionaron el llamado realizado por Cristina Álvarez Rodríguez, en su cáracter de vicepresidenta. Piden anular el llamado y que lo resuelva, previamente, el Consejo Partidario.

Apoderados de la línea interna Justicia y Dignidad Peronista presentaron una impugnación al llamado a elecciones para renovar las autoridades del PJ bonaerense para el 17 de diciembre, que había sido dispuesto por la vicepresidenta partidaria Cristina Álvarez Rodríguez.Oscar Alfredo Diani y Omar Saúl Gadea cuestionaron en una carta dirigida a la Justicia -a la que tuvo acceso La Tecla.info- la decisión de Cristina Álvarez Rodríguez, dado que, según remarcan, la potestad del llamado a elecciones la tiene el Consejo partidario, que recién se reunirá este jueves 26 por la tarde.Y, en ese sentido, reiteran el plazo de 60 días fijado por el artículo 18 de la Carta Orgánica. Diani y Gadea enfatizan que el partido no cuenta “con la integración correspondiente”, luego que varios de sus miembros tomaran licencia al competir en Unidad Ciudadana, fuera del PJ.Los apoderados solicitan la nulidad del llamado y la suspensión del cronograma electoral, al entender que Álvarez Rodríguez, ex ministra de Daniel Scioli y actual diputada nacional, se excedió en sus atribuciones, pese a ostentar el cargo de vicepresidenta partidaria.Los referentes de Justicia y Dignidad Peronista pusieron de manifiesto que el llamado se publicó el miércoles 25 en un diario de circulación nacional cuando la reunión del Consejo partidario está prevista para el día después.Así, citan el artículo 18 de la Carta Orgánica. "El Consejo de Partido convocará a los afiliados partidarios a elecciones internas para autoridades partidarias, de acuerdo a las disposiciones de esta Cara Orgánica y de las reglamentaciones que a esos efectos dice la Junta Electoral partidaria, con una anticipación de sesenta (60) días por lo menos al comicio".Como publicó este medio, la derrota en la Provincia de Buenos Aires avivó el ánimo de renovación en la conducción, cuya cabeza es hasta diciembre, el ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Varios quieren ser, pero aún no hay un consenso definido. Entre otros, uno se anotó fue el ex gobernador Eduardo Duhalde, aunque su postulación no tuvo recepción por ahora.