BALANCE POST ELECTORAL

Cruje el FR: el intendente de Chivilcoy pasa factura y no descarta fuga a otro espacio

El intendente Guillermo Britos dijo que tiene una charla pendiente con Massa. Se quejó de la falta de lugares en la boleta por la Cuarta sección. Cambiemos ya lo había tentado para sumarse.

El Frente Renovador es un hervidero de pases de factura y reacomodamientos, luego que el espacio quedara en una posición por demás incómoda en la última elección. Quien blanqueó ese escenario en las últimas horas es el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien explícitamente dijo que no sabe si seguirá adentro."Vamos a hablar y ver cómo seguimos, tendremos hasta el 10 de diciembre, para ver si seguimos con Massa o no. Tengo diferencias con él, pero lo hablaré cara a cara", apuntó el intendente al periódico local La Razón de Chivilcoy.Britos perdió contra el randazzismo –gobierno municipal hasta 2015– y sufrió el crecimiento de Cambiemos. El Frente Justicialista obtuvo el 29,28% de los votos contra el 26,63% que consiguió la papeleta oficialista de 1País, y cerca quedó Cambiemos que logró el 24, 30%. El vidalismo, en cambio, se impuso en el tramo nacional y relegó a 1País al tercer lugar, debajo del randazzismo.Luego de las elecciones, el intendente y ex comisario pasó facturas a la cúpula partidaria. Si bien hizo un mea culpa de no haber llevado el apellido en la boleta local, también se quejó por el reparto de lugares en la boleta seccional, a modo de balance“Creo que perdimos la elección local por no tenerlo a Fabio [su hermano, hoy diputado provincial] o a un candidato chivilcoyano en la lista de senadores provinciales. Eligieron mal y por no tener a nadie de Chivilcoy, ni siquiera ingresó [el ex alcalde de Junín, Mario] Meoni. Atentaron contra ellos mismos", reflexionó.En ese sentido, enfatizó que tiene una charla pendiente de Massa, pero dejó en claro la molestia que tiene al respecto. "Tendremos hasta el 10 de diciembre, para ver si seguimos con Massa o no", reveló.Cambiemos ya había tentado al jefe comunal, vía el ministro de Gobierno, Joaquín de La Torre. De hecho, parte del vidalismo local sostiene que las críticas reiteradas del jefe comunal contra el espacio se deben a que busca quedarse con la bendición de la administración provincial.