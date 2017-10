CAMPAñA Y ALGO MáS

Flashes con De Vido: los alcaldes K y las fotos a pura risa que hoy son de terror

Gran parte de la oposición en los distritos K goza de las imágenes que muestran a los intendentes con el detenido ex ministro de Planificación. La idea es simplemente “molestar”, pues aparentemente no tienen nada de malo. Algunas de las imágenes

En algunos años, quizá, la dirigencia peronista o de otro sector saque a relucir las fotos que los jefes comunales macristas o radicales tienen con algún actual ministro. O quizá no. Vaya a saber. Lo cierto es que por estas horas, en los distritos K o peronistas, quienes son opositores, disfrutan de las imágenes que los alcaldes tienen junto a Julio De Vido.Sin dudas, el desaforado diputado nacional en uso de licencia es el gran protagonista de la jornada, y la dirigencia de Cambiemos y el massismo lo tiene muy claro. A través de Twitter, Facebook, y/o Whatsapp, un poco a modo de broma y otro poco no, hacen circular fotos que creen pueden perjudicar a sus rivales políticos.En las imágenes se puede ver a quienes son jefes comunales kirchneristas y también legisladores, a pura sonrisa, abrazo y hasta amistad con el recientemente apresado ex funcionario K. Por supuesto, cuando las fotos fueron tomadas, De Vido era uno de los hombres más poderosos del Gobierno, ni más ni menos que el amo y señor de la obra pública.Pero las cosas cambiaron, y muy rápido, sobre todo en la jornada de ayer. Tal como se había programado el día anterior, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero y el ex ministro de Planificación quedó detenido y pasó la noche tras las rejas. Tras minutos de incertidumbre y operativos en varios inmuebles, el ex funcionario se entregó y pasó raudo por los tribunales de Comodoro Py.Vale destacar que De Vido afronta dos pedidos de prisión preventiva. El juez Claudio Bonadio lo acusa de presuntos sobreprecios por casi 7000 millones de dólares en la compra de gas licuado. Y el juez federal Luis Rodríguez lo investiga por un desvío de 270 millones de pesos en obras que no se completaron en la mina de carbón de Río Turbio.Volviendo a las fotos del hoy más popular de los ex ministros de Cristina Fernández hay que decir que más allá de la utilización que haga la oposición, es importante resaltar que la gran mayoría fueron tomadas en actos vinculados a la gestión, ni siquiera a la política partidaria, que por supuesto tampoco tendría nada de malo.