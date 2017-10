A LA DEFENSIVA

"La Capital del peronismo", pese a la euforia, se quedó corta y no hubo fiesta para Cristina

“La Matanza ratificó que es la Capital Nacional del Peronismo”, dijo el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, aunque se esperaba más. Incluso la noche del domingo, en el bunker de Unidad Ciudadana, se confiaba en que los votos del territorio matancero iban a servir para dar vuelta el escrutinio. Claro, no fue así.

Sin embargo, tanto Espinoza (diputado electo), como la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, valoraron el triunfo de esta nueva fuerza política en su distrito como “el más importante que se obtuvo en toda la provincia”.Espinoza, por si fuera poco, detalló que “la elección de Unidad Ciudadana en La Matanza fue uno de los mejores resultados que obtuvimos en todo el país ya que llegamos al 50% en un distrito que tiene más de un millón de electores. El 22 de octubre La Matanza ratificó que es la Capital Nacional del Peronismo”.Ya no tan entusiasmado, el ex intendente matancero dijo que “la elección se polarizó y eso hizo que la lista de Massa perdiera cuatro puntos de los que había obtenido en las PASO y lo mismo ocurrió con la de Randazzo, que perdió un punto y quedó en el quinto puesto”.“Nosotros en La Matanza obtuvimos tres puntos más que en las PASO. Sacamos más votos que los que habíamos obtenido en agosto. Es decir que, en medio una oleada amarilla, La Matanza se mantiene como el gran bastión del peronismo y, lógicamente, de Unidad Ciudadana tanto en la provincia como en el país”, enfatizó el titular del PJ Bonaerense en uso de licencia.El hombre, claramente a la defensiva, ya siente las piradas del Justicialismo joven que va en busca de la renovación, siente las miradas de la muchachada que copó el búnker de CFk, siente las miradas de aquellos que se creyeron eso de que "La matanza se convertía en héroe".Por su parte, en la misma sintonía, la intendenta Verónica Magario, resaltó que “le sacamos unos 20 puntos de diferencia a la segunda fuerza política, que es Cambiemos, por lo que está intacta la confianza en nuestros equipos y en nuestro gobierno que prioriza la soluciones para los que más necesitan, para los trabajadores y para las clases medias”.Estas palabras casi no son escuchadas en Cambiemos, donde se muestran más que satisfechos por la elección realizada. Cambiemos mejoró por casi seis puntos su desempeño electoral en el partido, lo que le permitió sumar votos importantes que "contribuyeron a la victoria provincial de nuestros candidatos ante Unidad Ciudadana2, señalan. Los amarillos marcan, a la inversa, eso que esperaban en el búnker de UC y nunca llegó.Por caso, en un comunicado post comicios, quien se perfila como candidato a intendente en 2019, el titular de la cartera de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro, dijo que "Cambiemos dejó atrás el 30 por ciento, alcanzando una performance histórica" y agradeció "a todos los que creyeron en nosotros y votaron para que el Presidente y la Gobernadora siguieran construyendo el futuro".