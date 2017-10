REPERCUSIONES

Entre las chicanas y la oda a Carrió, la política bonaerense salió a festejar el desafuero de De Vido

El desafuero del diputado nacional y exministro de Planificación Federal, Julio De Vido dejó mucha tela para cortar y distintos referentes de la política bonaerense, ajenos al kichnerismo, salieron a hacer oír vía Twitter

Que no me manden, porque no tomo alcohol. pic.twitter.com/TDPQEKRrIf — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 25 de octubre de 2017

La cantidad de millones de dólares que se han desviado, este es el desfalco que Cristina permitió #DeVidoPreso — Graciela Ocaña (@gracielaocana) 25 de octubre de 2017

Hoy se hace justicia por todas las vidas que se cobró la corrupción #DeVidoPreso pic.twitter.com/wGaTjsXqey — Verónica Barbieri (@BarbieriVero) 25 de octubre de 2017

Un gran paso para recuperar la normalidad. No hay más lugar para la corrupción en Argentina #DeVidoPreso #DeVidoSinFueros pic.twitter.com/MolDISmqCT — Walter D. Lanaro (@WalterLanaro) 25 de octubre de 2017

@elisacarrio decía que Julio De Vido era el cajero y la trataban de loca. Se termina la impunidad de un personaje que era hiper poderoso. — Paula Oliveto (@pau_oliveto) 25 de octubre de 2017

Salvo el amplio espectro kirchnerista, diputados, senadores, dirigentes, concejales, intendentes y militantes no quisieron quedarse afuera de expresar, ya sea mediante chicana o reflexión, su parecer frente al desafuero de Julio De Vido.Luego de que la diputada nacional, Elisa Carrió, le respondiera -vía Twitter- a Julio De Vido que no le trajeran champagne "porque no tomaba alcohol", varios referentes políticos del territorio provincial dejaron expuesta su mirada.Lilitos como el diputado provincial Guillermo Castello o Paula Olivetto, salieron a realzar la figura de Carrió. Otros, en cambio, hablaron de su detención como un símbolo de una nueva era política.