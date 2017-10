El rally de De Vido: de los tribunales de Comodo Py a la cárcel de Ezeiza

Luego de que Diputados aprobara su desafuero, el ex ministro se entregó ante el juzgado de Luis Rodríguez, donde se tramita la causa por presunta defraudación con fondos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y pasará las primeras 48 horas detenido en el Hospital Penitenciario de Ezeiza.

Desafuero, indagatoria en los tribunales de Comodoro Py y cárcel de Ezeiza. Luego de que la Cámara de Diputados votara favorablemente el desafuero solicitado por la Justicia del exministro kirchnerista, Julio De Vido, pasará las primeras 48 horas detenido en el Hospital Penitenciario de Ezeiza.El destino de De Vido, fue confirmado luego de que el Servicio Penitenciario Federal preparara un informe "socio-ambiental" para decidir a qué cárcel enviar al ex ministro K.Hasta allí llego luego de ser indagado en el juzgado de Luis Rodríguez, donde se tramita la causa que lo investiga por presunta defraudación con fondos destinados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio.La votación resultó en 176 votos afirmativos, ninguno negativo y hubo una abstención, y de esta forma De Vido fue suspendido en su cargo de diputado nacional, luego de dos horas y 20 minutos de debate en el recinto.La sesión se realizó con la ausencia del Frente para la Victoria, que en conferencia de prensa denunció una “violación a la institucionalidad” en Argentina y apuntó contra la falta de independencia de la justicia, asegurando que "esta justicia delivery solo busca la cacería de opositores”.Cabe destacar que el último 17 de octubre la Cámara Federal ordenó al juez Rodríguez el desafuero y la detención del ex ministro de Planificación Federal por supuesto fraude en obras del Yacimiento de Río Turbio.La noticia impacta de lleno en la campaña del kirchnerismo, acechada por denuncias de corrupción. El ex ministro está acusado por la malversación de casi 265 millones de pesos que debían destinarse la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio.El fiscal Carlos Stornelli había pedido en julio la indagatoria, el desafuero y la detención del exfuncionario por los presuntos delitos de "defraudación a la administración pública" y "malversación de fondos" y la arena política se metió en la contienda.La decisión motivó entonces un áspero debate en la Cámara de Diputados para expulsarlo por "inhabilidad moral", pese a que los bloques que lo demandaban no reunían los dos tercios necesarios para lograrlo, como indica las normas vigentes.De todas maneras, en ese momento el juez Luis Rodríguez había rechazado la detención de Vido al considerar que “no hay el estado de sospecha suficiente” .