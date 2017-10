RéPLICAS ELECTORALES

Implosionó 1País en Azul: vuelan esquirlas entre margaritos y massistas

La lista local obtuvo el 14,12% de los votos, muy lejos de lo que habían conseguido las listas internas de cada espacio en las PASO. Sólo ingresó al Concejo un edil del GEN. El massismo sin representación.

A pocas horas de los comicios, y con los resultados en la mano, el acuerdo entre el Frente Renovador y el GEN es eje de cuestionamientos, que hasta devienen en fracturas. En Azul ya implosionó y vuelan las esquirlas por la baja performance de la lista local que alcanzó a meter sólo un edil.La papeleta para el Concejo Deliberante obtuvo 14,12%, muy lejos del 50,42% que consiguió el oficialista Cambiemos, y el 25,55% de Unidad Ciudadana. El resultado sólo permitió que accediera a una banca el primer postulante, Claudio Molina, que responde al GEN. El Frente Renovador, que llevó a Ulises Urquiza en el tercer lugar, se quedó sin representación en el recinto.“Claramente el acuerdo 1País, entre el Frente Renovador y el GEN, explotó. El acuerdo no tuvo recepción en la comunidad y no hubo una transferencia automática de votos”, afirmó a La Tecla.info, Ulises Urquiza, concejal por el Frente Renovador, que se quedó sin la chace renovar su banca.En agosto, el GEN y el FR, que dirimieron una interna, obtuvieron en conjunto el 26,16% de los votos y sucumbió a la crisis que afectó al espacio a nivel nacional. El golpe se convirtió en un mazazo cuando, en septiembre, una candidata del massismo, Silvana Almeida, anunció su pase a Cambiemos como funcionaria del municipio.En el FR apuntan contra las cúpulas partidarias por la decisión. Y en el GEN realizan un balance simular. “Está claro que en el plano local el electorado nuestro mostró disconformidad con el acuerdo con Massa. Lo digo a título personal. No hubo afinidad entre el electorado nuestro y el acuerdo que el Gen llevó a cabo con el Frente Renovador en el marco de 1País”, dijo, después de los comicios, el concejal electo Claudio Molina al periódico local El Tiempo.Ahora, el intendente Hernán Bertellys, un ex integrante del Frente para la Victoria que se pasó a Cambiemos el año pasado, tiene, en un Concejo de 18 bancas, el control de 8.