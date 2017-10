"Cambiemos eligió a Cristina como antagonista y le salió bien"

El consultor y encuestador Roberto Bacman cree que el oficialismo perdió el plebiscito de la economía, con mucha gente desencantada, pero ganó el de la lucha contra la corrupción. La nueva forma de hacer política, los grandes medios y la caída abrupta de Massa, otros factores a tener en cuenta.

Los análisis post-electorales no cesan y esta vez fue el consultor político y encuestador Roberto Bacman quien dejó sus impresiones luego de la batalla por los votos del pasado domingo.En diálogo con La Tecla en Vivo de Cadena Río (88.7 FM), aseguró que estos "son tiempos de Cambiemos por varios factores. En primer lugar, hizo un excelente papel para una eleccion de medio término, aunque también se presentó un peronismo dividido en 4, con Unidad Ciudadana, el massismo, el randazzismo y sectores peronistas no kirchneristas".Bacman evaluó que "en todo el país, pero más en la provincia de Buenos Aires, hubo dos plebiscitos: uno que el gobierno sabía que perdía, que fue el de la economía, donde 6 de cada 10 argentinos votaban preocupados por la economía, mientras otros estaban enojados o muy enojado, por lo que votaban opciones opositoras. Los otros 4 manifestaban que aún había tiempo para que la economía mejore"."Hubo un segundo plebiscito, porque con el primero perdía 70 a 30, porque hoy la insatisfacción con la economía está en el orden del 67 o 68 por ciento. Ese que le permite llegar al 40 por ciento y que es el que tiene que ver con la corrupción, con la política, con la ética y con la moral vinculados con el kirchnerismo. Y para eso elige un antagonista para esta elección que es Cristina, y le salió bien", añadió.Acerca de esta polarización, el encuestador expresó que "esto se ve claramente en la provincia de Buenos Aires, donde se ve la principal batalla y donde los bonaerenses eligieron a una de estas dos opciones. Esto significa crecimiento y también creció Cristina. El oficialismo sabía que CFK estaba más cerca del techo, porque ellos tenían todavía margen para seguir perforándolo a Massa, que electoralmente fue el que más sufrió la derrota. Porque sacó 11%, perdiendo mucho respecto de la elección del 2013, donde sacó cerca del 40 por ciento".Bacman se refirió también a la "otra manera de hacer política" de Cambiemos, que incluye acciones "como los timbreos de fin de semana, que tiene un efecto más marketinero, además de tener el apoyo de los medios más importantes y más dominantes del país. Y no cerró la campaña con un acto, teniendo en cuenta el tema Maldonado, sino que cerró en programas de televisión de alto rating. Si sumamos la cobertura neta, un término publicitario, tuvo un gran efecto. Este es el modelo de cambiemos, una nueva manera de llegar a la gente, de hacer política y, en este caso, de llegar a sectores de clase media, que es a los que les hablaba Massa y no pudo o no supo llegar".