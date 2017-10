ESCáNDALO

Polémica en Moreno: dirigente de Cambiemos dijo que Maldonado “se ahogó por boludo”

El presidente de la Unión Cívica Radical lo dijo el domingo cuando discutió por carteles sobre el joven en una escuela que le tocó fiscalizar. Pidió disculpas, pero los efectos aún permanecen.

Carteles por Santiago Maldonado generaron conflictos en varias escuelas por las elecciones. Uno de ellos ocurrió en Moreno, donde el presidente de la UCR de Moreno, desató un escándalo. “Maldonado se ahogó por boludo”, afirmó para justificar el retiro de los carteles. Y las repercusiones de esa declaración, recogida por los presentes, aún se sienten.Joaquín "Pipi" Nogueira,ex diputado bonaerense y titular de la UCR local, exigió el domingo 23 sacar los carteles que denunciaban la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición del joven de 25 de Mayo. “Maldonado se ahogó por boludo”, expresó.La afirmación tuvo un profundo impacto, cuando la investigación sobre cómo murió el joven aún no concluyó y no hay un informe definitivo todavía. Anoticiado de la repercusión, Nogueira procuró suavizar esa declaración. “En realidad, el pibe se metió al agua y no sabía nada, es un error grave. A lo mejor no es boludo, de cualquier manera creo que es algo del fragor de la discusión”, le dijo al canal Moreno Noticias.El dirigente radical ensayó un tibio pedido de disculpas. “Si esto implica que algunos de los chicos se sintió dolido le pido disculpas”, afirmó. De todas maneras, los efectos de su declaración no desaparecieron y se suman a los que tuvo durante la campaña porteña Elisa Carrió, quien llegó a afirmar que había “un 20% de posibilidades” de que estuviera en Chile. Hasta dijo que su cuerpo se preservó por el frío como el de “Walt Disney.En su defensa, Nogueira dijo que una cosa es preguntar “¿dónde está?” y otra distinta es decir que “fue la Gendarmería”. “Me dirigí a la autoridad y la autoridad los retiró. “Si uno pone un cartel que dice ´fue la Gendarmería, eso ya es propaganda política”, desarrolló.Ante los cuestionamientos, Nogueira sacó a relucir su lucha contra el terrorismo de Estado como para esgrimir su defensa de los Derechos Humanos. “Cuando muchos estaban ocupando cargos, a mi me perseguían los militares. Asi que puedo hablar".