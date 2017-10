Operativo Tasas: Jorge Macri plantea el esfuerzo y actúa como emisario del vidalismo

El intendente de Vicente López y referente del PRO en la Provincia salió a pedir un "compromiso" de los municipios para, al menos, congelar las tasas cuando Nación y Provincia las bajen. El debate se da en medio de la discusión por el Presupuesto para el año entrante. Por qué hay reparos.

A poco de la victoria en las Generales, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, salió a pregonar un pedido del ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires. En medio del análisis de los números para el año que viene, el referente de PRO pidió a los intendentes congelar los valores de las tasas.Jorge Macri, quien trabajar para ser uno de los máximos referentes del PRO en la Provincia, aseguró a la agencia estatal Télam que los intendentes deberán “asumir el compromiso de no aumentar tasas cuando Provincia y Nación las achiquen”.Como adelantó La Tecla.info, es una de las guerras que se vienen en los próximos tiempos. Hernán Lacunza pidió que los municipios bajen las tasas de Red Vial y Seguridad e Higiene, cuando la Provincia avance con una reducción de Ingresos Brutos.La justificación es la búsqueda de la competitividad de modo de atraer mayores inversiones a la Provincia. La carga impositiva aparece como un obstáculo. Y la municipal es uno de los factores que forma parte del paquete. Desafío complejo, si se tiene en cuenta que varios municipios depositan en una de esas dos tasas buena parte de su viabilidad económica.La mayoría de los 135 jefes comunales bonaerenses –consultados por esta revista– consideraron que no es posible hacerlo en un contexto inflacionario y enfatizaron que en la elaboración de cada Presupuesto se busca la forma de conseguir más recursos; no de perderlos.Los oficialistas fueron más cautos. Se mostraron de acuerdo en la medida, aunque explicaron que la única forma de hacerlo es que se analice una medida que permita compensar los recursos que se pierdan, desde un fondo específico, como Seguridad, o con la transferencia de responsabilidades que permitan generar nuevos ingresos. No obstante, esa virtual llave no está planteada por ahora por la administración de Vidal.Envalentonado por el resultado electoral, Jorge Macri dio el primer paso. “Una de las reformas grandes que hay que hacer es la baja de impuestos, hay sectores que no pueden generar empleo ni crecer y eso va a requerir un esfuerzo nacional de la provincias y también de los municipios que vamos a tener que asumir el compromiso de no aumentar tasas cuando Provincia y Nación las achiquen”, ahondó.El también primo del Presidente, que obtuvo más del 60% de los votos en su distrito y busca dejar el Municipio para asumir una tarea nacional, se puso así como emisario del mensaje. “No hay que tenerle miedo a las reformas”.Hasta el momento, desde la administración de Vidal no se ha convocado a ningún cónclave para analizar con los intendentes la pretensión, pero sí se ha activado un operativo de instalación en los medios de la cuestión. “En el conurbano los números no cierran por ningún lado. Nadie está en condiciones de resignar recursos”, dijo a La Tecla un funcionario de una intendencia de Cambiemos.