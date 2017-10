ESPECIAL LTP

Perdón por todo, Santiago

La desaparición, en principio, y luego el caso del joven artesano, quedaron atrapados en una doble y perversa grieta que expone serias falencias políticas y sociales. Editorial de La Tecla Patagonia.

La causa por la desaparición del joven artesano, que fue visto por última vez el 1° de agosto pasado, en el marco de un operativo realizado por Gendarmería, en la comunidad mapuche Pu Lof Cushamen, y el reciente hallazgo de su cuerpo en el río Chubut, quedaron inmersos en una doble y perversa grieta que nos describe como sociedad.Argentinos peleando contra argentinos en una tramposa dialéctica discursiva de la que, todavía, muchos no se hacen cargo.Desde el punto de vista político nacional, Santiago Maldonado fue utilizado por acción u omisión por las dos principales fuerzas políticas en pugna. El oficialismo, temeroso del impacto que pudiera tener en las urnas, esquivó y deslindó responsabilidades que le son propias y que, a la larga o a la corta, deberá asumir. La oposición enarboló la bandera de la búsqueda y de la petición de Justicia, una bandera que debería ser de todos y que no puede perseguir réditos políticos.Pero existe otra grieta con un costado más cultural que político. Una de la que pocos hablan y que, lamentablemente, divide a sociedad patagónica. Salen a la luz, aunque no muchos las reconozcan, diferencias irreconciliables entre las comunidades mapuches y gran parte de la dirigencia política del sur. Por un lado, los representantes de los pueblos originarios que vienen peleando prácticamente desde la época de la conquista por lo mismo: que se los reconozca, que les devuelvan lo que les han quitado. Por el otro, funcionarios que cuestionan los métodos y, en muchos casos, la genuinidad de los reclamos. En esta grieta también quedó atrapado Santiago.No importa qué hacía allí ese 1° de agosto, a qué dedicaba su vida o cuáles eran sus gustos y preferencias. Importa que ya no esté, que ahora la Justicia determine qué fue lo que le pasó, y quiénes, si los hay, son los responsables. El resto es parte de lo mismo.Todo indicaría que vamos camino a eso, pero en el medio queda la locura de las elecciones y la evidencia, una vez más, de lo perverso que puede ser el sistema de poder.Elisa Carrió, el mejor ejemplo de la grietaSi hubo alguien que dejó en evidencia que Santiago Maldonado quedó atrapado en la grieta política fue Elisa Carrió. En dos oportunidades, la referente de la Coalición Cívica y exponente de Cambiemos tuvo frases desafortunadas sobre el joven artesano. Uno de los exabruptos de la candidata a diputada nacional ocurrió luego de que se conociera el hallazgo de un cuerpo en el Río Chubut, a 300 metros del lugar donde fue visto por última vez el artesano. “Lilita” comparó el caso con Walt Disney, en referencia a la leyenda urbana de que sus restos fueron congelados. “Es como Walt Disney”, lanzó Carrió.La Legisladora ya había causado revuelo durante el debate de los candidatos porteños, asegurando: “Hay un 20 % de posibilidades de que este chico esté en Chile”.