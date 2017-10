BOLETIN OFICIAL

Tres meses después, Provincia designó nuevo presidente para el Astillero Río Santiago

Algo tarde salió el decreto que oficializa a Gabriel Curto como nuevo titular del ARS y que tiene fecha del 7 de septiembre. De la renuncia del anterior presidente, pasaron tres meses. De la fecha a cargo, pasaron 50 días.

Ya hace tres meses de la salida de quien fuera el titular del Astillero Río Santiago, Ernesto Gaspari, ex CEO de Musimundo e integrante de Socma S.A durante nueve años. Cabe recordar que el hombre fiel al grupo empresarial de Franco y Mauricio Macri dejó su cargo para pasar al equipo nacional de relaciones internacionales.En la órbita provincial había sido ubicado por el propio Presidente y su designación había generado malestar en el cuerpo de trabajadores de la empresa estatal, ya que entre los palmares del ahora expresidente se evidenciaba una actividad lejana a la naval.Incluso, uno de sus antiguos trabajo fue como CEO de la cadena de comercios minoristas Musimundo. Antes, fue uno de los hombres que manejó la economía de Socma S.A y allí forjó una estrecha relación con el presidente Mauricio Macri.Gaspari, quien dejó el ARS, fue el encargado de manejar las cuentas del Grupo Macri mientras se llevaba adelante el traspaso del Correo Argentino a las filas de Socma, operación que él mismo superviso.Así las cosas, su salida no tuvo que ver con los reclamos de los trabajadores que recientemente denunciaron un intento de privatización del Astillero. En definitiva, Gaspari pasó a formar parte de la órbita nacional.Ahora, y después de tres meses desde la salida del cuestionado extitular, llegaron las novedades para la planta de trabajadores del ARS. Es que, el gobierno de María Eugenia Vidal finalmente decidió designar un nuevo presidente.Se trata de Gabriel Curto, hombre de confianza del ministro de producción, Javier Tizado, quien lo escogió para el cargo a los pocos días de concretarse la salida de Gaspari. No obstante, Provincia dilato hasta el máximo su designación. Inclusive, el decreto publicado este 25 de octubre, tiene fecha del 7 de septiembre, es decir hace 50 días.A pesar de la oficialización del nuevo titular del Astillero, la preocupación de los trabajadores de la industria naval estatal se mantiene al pie del cañón. Es que, Gustavo Asnaghi, líder de Cambiemos en Ensenada, recientemente confesó a La Región Capital (fm 96.3 Ciudades) que es necesario “sincerar” el Astillero, y se refirió a “400 trabajadores que los viernes faltan, y 500 que no van los lunes”.De esa manera, las medidas de defensa del trabajo y la producción nacional en el Astillero Río Santiago se mantiene a la orden del día.