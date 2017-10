BALANCE

Para el massista Andreotti, la grieta "nos afectó como espacio político y a nivel local"

El intendente de San Fernando reflexionó sobre el resultado de las elecciones. Además, se despachó contra el oficialismo: "La campaña comenzó hace un año y medio y eso afectó muchísimo a la gestión", dijo.

El intendente de San Fernando, el massista Luis Andreotti, dialogó con Cadena Río sobre lo que dejaron las elecciones en su distrito y cómo ve el mapa bonaerense tras la gran victoria oficialista. En su distrito, la lista de 1País para el Concejo Deliberante se impuso ampliamente sobre la segunda fuerza. La candidata Alicia Andreotti, con el 43% de los votos, le sacó 15 puntos de ventaja a Cambiemos, que alcanzó el 28%Sobre su relación con la Provincia, y con Alex Campbell, subsecretario de Asuntos Municipales y el número uno de la nómina amarilla, manifestó: "Alex Campbell no hizo mucho por San Fernando, y nosotros precisamos alguien que esté en el distrito y se ocupe. Con la gobernadora hay diálogo, pero nos sentimos un poco discriminados".En este sentido, desarrolló: "No estamos de acuerdo con que aparezcan los ministros todos los días y no lo comuniquen al intendente, y que las visitas no sean por acciones de gobierno sino por cuestiones políticas. Creo que va mucho mas allá de lo que uno pretende, que es un país con más federalismo, descentralizado, donde los intendentes, a las competencias que tienen que hacer, las respondan con fondos, y donde la provincia cumpla con las funciones básicas que tiene, como la educación pública, la salud, la justicia, la seguridad, la parte hidráulica. Eso mejoraría la calidad de vida de los vecinos muchísimo"."En muchas obligaciones provinciales vemos que trabajan a medias y que hay mucho que mejorar", agregó. Acerca del triunfo electoral, evaluó que "tienen una oportunidad importante con la fortaleza que les dio el voto. Siempre ayuda cuando la gente acompaña, pero también tienen mayor responsabilidad. Tienen una Legislatura más fuerte, se pueden ocupar a partir de ahora de la gestión de gobierno".Asimismo, el jefe comunal se refirió al FIM. "Yo hubiera preferido que a los municipios se les incremente la coparticipación, que hace 20 años no se incrementa, y que tengan una mayor competencia. Preferiría que la Provincia cumpla bien con todo lo que tiene que hacer en el distrito, en lo que el municipio invierte muchísima plata -aseguró-. Con eso para nosotros es suficiente para mejorar la calidad de vida de los vecinos. A través de los ingresos propios, que son el 70% de los fondos, tenemos recursos para solucionarle los problemas a la gente. Lo que nos falta es el cumplimiento de los servicios de la Provincia".En contra de Cambiemos, opinó que "la campaña política se comenzó hace un año y medio a nivel nacional y provincial y eso afectó muchísimo a la gestión de gobierno".En torno a los malos resultados de la elección para el espacio a nivel nacional, expresó: "Fue una elección distinta para nosotros que estábamos en un espacio que no pertenecía a la grieta. 1País fue la única fuerza que mostró equipo de trabajo y propuestas, pero creo que el vecino no estaba dispuesto a escuchar a otros"."El objetivo de la elección fue distinto, un sector contra otro sector, y eso nos afectó como espacio político y en el trabajo a nivel local. Tuvimos que hacer muchísimo esfuerzo no solamente con la gestión, sino con salir a la calle a explicar a la gente que era una elección legislativa local, que era importante tener mayorías para poder construir nuestros objetivos como gobierno -concluyó-. En los 6 años, con la oposición nuestra, nunca hemos tenido un voto positivo para aprobar obras, todo lo aprobamos con nuestros concejales, y esa era nuestra preocupación".