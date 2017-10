Discurso más obras, la clave del contundente triunfo de Cambiemos para consultora

Analía del Franco asegura que la polarización se notó mucho más en la última semana antes de las elecciones y que mucha gente cree en el discurso de la necesidad del cambio. Y sostiene que Cristina aún no está destruida y que tiene con qué discutir dentro de su espacio.

La consultora y analista política Analía del Franco consideró que en las elecciones que acaban de realizarse "prevaleció la polarización, que se produjo especialemnte en la última semana, pero es algo habitual que la gente opta entre primero y segundo".Además, aseguró que en esta polarización todos quieren decir que algo ganaron. Cambiemos confirma su posicionamiento, que arranca tímidamente en 2015, se ratifica en las PASO, hasta llegar a este triunfo en la que ya no hay dudas sobre la preferencia de Cambiemos y el apoyo a ese partido por parte de la provincia de Buenos Aires, y a la gobernadora (María Eugenia Vidal) especialmente."El mérito del oficialismo es muy importante porque, según lo que vemos, a pesar de que no hay satisfacción con lo económico, con el bolsillo, se ha internalizado una necesidad de cambio, la idea de que nos esforzamos ahora y después va a venir algo mejor. Y varias obras que se están haciendo, como caminos, cloacas, por lo que la gente ve que, además del discurso, hay obras", añadió.Por otra parte, en diálogo con el programa La Tecla en Vivo de Cadena Río (88.7 FM) evaluó que "como lo dijo la misma Cristina, Unidad Ciudadana creció dentro de la oposiciòn, por lo que ella, mirando hacia adentro de su partido, también puede decir con esto que mantiene el lugar de privilegio dentro del peronismo"."A mi me parece que sale fortalecida, o al menos no la veo como destruida. Perdió, esta es una realidad, pero hay matices. Aunque si ella quiere discutir adentro su espacio, tiene con qué", consideró.También dijo que "al oficialismo le conviene que Cristina esté sobreviviendo, porque por el momento parece ser una oposición que le funciona".