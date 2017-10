Mussi: "Hemos cumplido con creces con el peronismo"

El ex intendente obtuvo un gran triunfo en Berazategui como cabeza de lista para concejales. Descartó corte de boleta contra CFK y agradeció el apoyo de la gestión comunal, a cargo de su hijo Juan Patricio.

El contundente triunfo obtenido sobre Cambiemos en Berazategui, con más de 20 puntos de diferencia, posicionan a los Mussi como protagonistas del futuro del peronismo bonaerense, aunque se escucharon fuertes cuestionamientos por los "pocos" votos conseguidos por la lista de Senadores nacionales.Luego de la victoria de Mussi padre (Juan José), ex intedente y cabeza de lista para concejales en el distrito, llegó el tiempo para celebrar y, también, para responder acusaciones vinculadas a un llamativo corte de boleta que habría perjudicado a Cristina Fernández de Kirchner, quien sacó 13 mil votos menos que la lista local.En concreto, el ex mandamás comunal aseguró que "la boleta completa de Unidad Ciudadana, encabezada por CFK en Berazategui, superó el número de votos que obtuvo en las PASO", atribuyendo el triunfo a que detrás suyo "está la gestión municipal, una gestión consolidada. No nos tenemos que olvidar que la gente, cuando vota Mussi, vota gestión municipal” afirmó, tirándole un centro a su hijo, Juan Patricio, actual intendente.La frase de J.J. Mussi que encendió a sus seguidores fue contundente: “La Patria Chica quedó en manos del peronismo berazateguense”, añadiendo que "hemos logrado un triunfo muy importante en Berazategui, superamos los 100 mil votos y alcanzamos 8 concejales. Hemos cumplido con creces con el peronismo, hoy toda la lista de Unidad Ciudadana creció en cantidad de votos y tenemos una de las mayores diferencias con la segunda fuerza”.“Desde hace 30 años los Mussi sabemos interpretar las necesidades del pueblo, y por eso en Berazategui la gestión municipal sigue siendo avalada por la ciudadanía”, expresó el intendente actual, poniendo el acento en que "quedó demostrado, una vez más, el reconocimiento de la gente que apoyó masivamente a Juan José Mussi y a esta gestión municipal. Toda la lista de Unidad Ciudadana creció en cantidad de votos”.