POST ELECCIONES

Consultor pronostica que CFK será candidata a presidente "con seguridad"

Para el analista Raúl Timerman, así se desprende a partir del discurso que dio CFK desde Sarandí la noche del domingo. Consideró, por otro lado, que existe una "brutalización de la razón" al momento de votar.

Raúl Timerman, consultor en opinión pública, analizó el resultado de las Elecciones Generales y consideró que Cristina Fernández de Kirchner está trabajando para impulsar su candidatura presidencial en 2019 a través de Unidad Ciudadana.En declaraciones a Cadena Río, el analista destacó que la ex presidenta se encargó de desplegar una cuidada estrategia el domingo, pese a la derrota. En ese sentido, sostuvo que el mensaje no fue "perdimos", sino "nacimos". Y enfatizó que lo más importante que dijo es que "esto recién comienza""Cristina va a ir por su candidatura presidencial en 2019, con seguridad. No le dio el tiempo para armar Unidad Ciudadana en el país. Pero en los dos lugares en los que el kirchnerismo se presentó desde abajo, Chaco y Salta, hicieron perder al peronismo oficialista que estaba en el poder. [Domingo] Peppo y [Juan] Urtubey perdieron porque apareció Unidad Ciudadana", apuntó.Timerman destacó por su parte la presencia del estratega detrás de CFK, el catalán Antony Gutiérrez Rubí, "que le marcó determinadas pautas, que Cristina siguió". "Iba a hablar detrás de un atril, este hombre lo vio y ordenó sacarlo".Por su parte, analizó lo que dejó el resultado de la elección y habló de un escenario electoral divido en tercios: uno con el Gobierno, que consiguió avanzar al 40%, uno con el kirchnerismo y el restante con las otras alternativas."El resultado de la elección lo que demuestra, más que el fin del kirchnerismo que muchos predecían, muestra el final de un tipo de peronismo, que se va a agrupar el peronismo no kirchnerista, de alguna manera. Van a tener que elaborar otro modelo de hacer política" consideró.De todas maneras, para Timerman, cada vez más las personas votan por creencias establecidas y "no por datos duros" y habló en ese sentido de "enbrutecimiento" del voto."La gente tiene creencias establecidas en base a posiciones tomadas a favor o en contra, hay una brutalización de la razón, del racionamiento, del pensamiento crítico. Hay una toma de partido a favor o en contra", expresó."Cada vez menos la gente valora la información, lo racional, los datos duros. Cada vez más la gente analiza y toma decisiones en base a sus creencias previas a esos datos. Entonces la interpretación que hace de esos datos", agregó.