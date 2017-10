ESCENARIOS

Cristina no pierde el tiempo: reunió a la tropa para consolidar a Unidad Ciudadana de cara al 2019

La senadora electa por la provincia de Buenos Aires encabezó una cumbre con los diputados nacionales electos. También participó Jorge Taiana, quien no logró llegar al Senado. Según pudo saber La Tecla.info, los ejes fueron dos: agenda legislativa y la construcción de la nueva fuerza de cara al futuro.

En la tarde noche del lunes, sin que haya transcurrido 24 horas desde los comicios de medio término, Cristina Fernández de Kirchner convocó a una reunión a quienes fueron sus alfiles en la lista de Unidad Ciudadana. La sede fue, como en los últimos cuatro meses, el Instituto Patria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Mesa redonda y todos sentados allí, Cristina, Jorge Taiana, y los primeros 20 candidatos a diputados nacionales. Es decir, Fernanda Vallejos, Roberto Salvarezza, Fernando Espinoza, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Mónica Macha, Leopoldo Moreau, Laura Alonso, Walter Correa, Magdalena Sierra, Horacio Pietragalla Corti, Laura Russo, Héctor “Gallego” Fernández, Romina Uhrig, Florencia Lampreabe, Claudia Bernazza y Carlos Raimundi. El único ausente fue Daniel Scioli quien fue padre en la tarde del lunes.Conforme a lo manifestado a La Tecla.info por diferentes participantes de la cumbre, el objetivo de la misma fue realizar un análisis electoral y definir la agenda legislativa de cara al futuro.Claro está, Unidad Ciudadana logró colar 13 diputados, solo dos escaños menos que Cambiemos, igualmente la convocatoria fue ampliada. Es que, CFK apunta a la unidad de criterios a la hora de profundizar las acciones de Unidad Ciudadana con todos los que integraron la lista y desde allí dar muestras de fortalezas del nuevo espacio.En otras palabras, no quiere fugas ni sorpresas como ocurrió con algunos integrantes de la lista del Frente para la Victoria (con Diego Bossio a la cabeza) que acabaron aliados de Macri y Vidal.En ese marco, cada uno de los diputados electos realizaron una suerte de breve exposición sobre las temáticas donde más como se sienten, Vallejos, economía; Salvarezza, ciencia; Vanesa Siley, género y sindicatos; etc.Así las cosas, y a pesar de cada explicación de los especialistas, la principal temática donde todos manifestaron preocupación fueron la precarización laboral y la perdida de empleo. Todo enmarcado en el avance que Mauricio Macri planea realizar sobre los derechos laborales.Ya para el final del encuentro, llegó el momento del análisis final de las elecciones del pasado domingo y el estudio fue positivo. “Fue una gran elección para Unidad Ciudadana en el contexto en que se llevó a cabo”, explicaron, en clara referencia al desempeño de una fuerza con cuatro meses de vida ante el poder mediático y del Gobierno.En ese sentido, y en la misma sintonía que el discurso de Cristina Kirchner al anunciar la derrota, estos comicios se posicionan como el punto de partida de Unidad Ciudadana. El mismo mensaje fue dado por Cristina a los legisladores electos, apostar al crecimiento del espacio, con las puertas abiertas a quien quiera sumarse y con una convocatoria hacía la ciudadanía afectada por la inflación, el aumento de precios, de servicios y la perdida de empleo.“Unidad Ciudadana no tiene techo, esto recién empieza”, fue el mensaje de la exmandataria a los presentes y abogó por construir de cara al futuro. El mensaje fue captado por los presentes que señalaron que: “Vamos a trabajar por el crecimiento y la consolidación de este espacio que demostró que no tiene techo, como se decía cuando arrancamos”.Con dicho panorama, Cristina no pierde el tiempo y centra los esfuerzos en consolidar la oposición al gobierno con una convocatoria masiva a los vecinos bonaerenses. Todo, sin perder de vista el 2019.