Vidal junto a Larreta: "Entendimos el mensaje que el voto no es un cheque en blanco"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, retomó hoy la actividad luego de que Cambiemos se alzara con la victoria en las legislativas 2017."Vamos a seguir todos los días trabajando, los legisladores que ganaron van a seguir trabajando por la Provincia con el compromiso con los bonaerenses y porteños, y por eso están hoy acompañándonos. Esto simboliza trabajar escuchando a los que nos no votaron", expresó la gobernadora en compañía del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta.Ademàs, del acto participaron el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; los senadores electos Esteban Bullrich y Gladys González; la diputada electa Graciela Ocaña y la legisladora porteña Paula Oliveto, entre otros funcionarios porteños y bonaerenses."Los protagonistas de esta elección son los bonaerenses. Todavía es muy temprano para hacer análisis por entendimos que el voto no es un cheque en blanco", agregó Vidal.Los funcionarios recorrieron las obras del puente Lacarra, que unirá la ciudad con la zona sur, donde la gobernadora confirmó que presentarán en los próximos días el presupuesto en la Legislatura y proyectos de ley sobre riesgo de trabajo, acceso a la información y ayuda a las víctimas de inseguridad.Por el lado de los candidatos, el senador nacional que asumirá el próximo 10 de diciembre sostuvo: "Hay que seguir tendiendo puentes entre los que no piensan como nosotros, con una visión para construir consensos, las cosas que construimos juntos duran más"Y agregó: "Ayer nos dijeron los argentinos quieren soluciones para siempre. Llamé a todos los candidatos a primer senador, porque todos queremos lo mejor para los ciudadanos",En tanto, González resaltó la necesidad de que la Corte Suprema se expida sobre el Fondo del Conurbano y agregó: "Queremos consensuar, no queremos quitarle nada a nadie".