CARTA ABIERTA

Un adelantado: con la mira en el 2019, intendente K llama a la unidad del peronismo

El jefe comunal de Moreno, Walter Festa, escribió una carta abierta donde llamó a la unidad del peronismo. "Ninguna desavenencia entre dirigentes que tenemos por divisa la grandeza nacional puede impedir juntarnos de cara al 2019 para ponerles freno a este brutal ajuste", asevera el intendente.

El intendente de Moreno, Walter Festa, escribió una carta abierta donde llamó a la unidad del peronismo pensado de cara al 2019 y como la única acción superadora de Cambiemos."En el día de ayer, el peronismo, en sus diferentes variantes, ha sido derrotado electoralmente como pocas veces desde el retorno a la democracia. El resultado no fue fruto de un alejamiento masivo de los sectores populares a los cuales desde nuestro nacimiento como movimiento político hemos aspirado a representar si no resultado de las mezquindades y egoísmos de muchos dirigentes que olvidaron que para un peronista primero está la Patria, luego el movimiento y por último los hombres", apuntó Festa.Y continúa: "Como un ejército desbandado, hemos dejado a nuestro Pueblo a merced del pillaje de los sectores más concentrados del capital económico y financiero nacional e internacional. Les hemos fallado. La historia nos juzgará".Para e morenense, "nuestro querido país está atravesando por un período de inusitada gravedad institucional. Como nunca se vio desde 1983, los derechos y garantías de nuestros ciudadanos están siendo pisoteados por medios más sutiles que los utilizados por las dictaduras, pero igual o más efectivos en el control social que persiguen"."Como nunca visto en democracia, la utilización de los aparatos del Estado y de los medios hegemónicos de comunicación para extorsionar políticos, intervenir sindicatos, mantener presos políticos, condicionar jueces, acallar voces, reprimir manifestaciones e instalar mentiras son mecanismos tendientes a un solo fin: disciplinarnos como pueblo para ser simplemente mano de obra barata para su inescrupulosa gula económica", asevera el mandamás de Moreno quien, ademàs, considerò que Cambiemos "vino a poner fin a 72 años de presencia de los sectores populares en la vida política del país"."No es Cristina, ni los intendentes, ni los sindicalistas, ni los gobernadores, tomados de a uno, lo que les molesta. Es todo lo que ellos representan lo que los lleva a desplegar todas las herramientas del odio a su alcance" prosigue el escrito."Estimadas compañeras y compañeros, el resultado del 22 de octubre no fue una elección más. No se definieron simples cambios en la composición del congreso. Se puso en juego el país y la sociedad que queremos ser. Con la derrota, allanamos el camino para que el gobierno nos convierta en un simple país exportador de materias primas con 20 millones de compatriotas “sobrantes”, postula Festa.Además, afirmó que "nuestra historia, nuestra razón de ser, nos obliga a ponernos de pie para volver a transitar el camino de una Patria que, con sus defectos y virtudes, sus faltantes y su generosidad, nos albergue a todos con justicia, libertad y orgullo de ser argentinos".En ese sentido, Festa apuntó que "tan alto y justo objetivo nos interpela y nos urge a deponer toda diferencia personal y política que podamos tener entre todos los que conformamos el campo nacional y popular"."Ninguna desavenencia entre dirigentes que tenemos por divisa la grandeza nacional puede impedir juntarnos de cara al 2019 para ponerles freno a este brutal ajuste y a la entrega de la dignidad nacional orquestada y ejecutada por este gobierno de CEOs", escribió uno de los jefes comunales K.Por último, puntualizó: "Somos más los que queremos una vida más tranquila y digna de ser vivida. No queremos vivir con miedo. No queremos ser medios de la ambición de los ricos y poderosos. No somos números en las planillas de nadie. Somos peronistas. Somos argentinos. Está en nosotros que nos devuelvan lo que nos han quitado y podamos, con la frente en alto, volver a construir esa Argentina grande con que San Martín y Perón soñaron".