EL DÍA DESPUÉS

Mauricio Macri: "No hay que tenerle miedo a las reformas"

El presidente brindó esta mañana una conferencia en Casa Rosada tras la victoria de Cambiemos en las elecciones.

El presidente Mauricio Macri ofreció una conferencia de prensa en la Casa Rosada, tras el triunfo obtenido por Cambiemos en las elecciones legislativas de ayer, en las que el frente gobernante ganó con más del 40% y superó los diez millones de votos.Acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el primer mandatario argentino sostuvo que ayer "fue un día especial para los argentinos"."Tratamos de salir de años de que el vivo, el que especuló y mintió, sacó ventaja sobre los demás y eso nos hizo mucho mal. Estamos buscando generar condiciones para que el que se levanta temprano todos los días sienta que pueda proyectarse y siento que en ese camino tenemos que hacer muchas reformas", aseveró Macri. Y agregó: "Tenemos que estar todos comprometidos, estamos acá demostrando que el 'no se puede' no sirve más"."Espero que podamos hacer decenas de reformas", aseguró este lunes a la mañana y señaló que habrá cambios en el sistema laboral y tributario. "No hay que tenerle miedo a las reformas", y aseguró que "darán trabajo".Preguntado sobre la toma de deuda, Macri indicó: "Mientras la Argentina tenga déficit fiscal, va seguir teniendo que tomar deuda porque tenemos un compromiso central, que es reducir la pobreza. El primer camino es bajar la inflación, que afecta a quienes menos tienen"."Antes de fin de año queremos aprobar un presupuesto que comprometa la reducción del déficit, que tiene que ser menor al 3,2 por ciento. Esperamos contar con el apoyo de gobernadores para alcanzar este compromiso, para tener un país normal con una inflación de un dígito", agregó.Asimismo, sobre una posible reforma laboral, el presidente aseguró: "Generar trabajo es la herramienta fundamental para reducir la pobreza. Vamos a trabajar sector por sector, ya empezamos. Vamos a avanzar en reformas que generen más trabajo. Hoy tenemos dos problemas: gente que no tiene trabajo y la mitad de los argentinos que trabajan en negro"."Entramos en una etapa de reformismo permanente. Argentina no tiene que parar, no tiene que tener miedo a las reformas. Nos va a ayudar a vivir mejor. Este es un camino largo, nadie nos va a regalar nada. Este es el camino que nos lleva a una sociedad más justa, a un país que se basa en la cultura del trabajo", completó Macri ante los periodistas.El Presidente finalmente volvió a hablar sobre la muerte de Santiago Maldonado: "Sé el dolor que siente su madre. Recuerdo el de mi mamá cuando falleció mi hermana. Vamos a continuar colaborando con la Justicia porque queremos saber la verdad".