ELECCIONES 2017

Cómo les fue a los ex randazzistas que pegaron el salto a Unidad Ciudadana

Hicieron cálculos. Hubo reacomodamientos internos y conversaciones con distintos actores. Luego de las PASO, dos intendentes pegaron el salto para caer parados lo mejor posible hacia el 2019.

Dos intendentes que acompañaron a Florencio Randazzo en el complicado cierre de listas y pegaron el salto luego de las Primarias, tuvieron resultados en los que el Frente Justicialista no terminó de hacer pie y Unidad Ciudadana, en cambio, dio batalla.El caso más resonante es el de Juan Zabaleta, de Hurlingham. Era uno de los intendentes con más peso en el círculo de Florencio Randazzo. A principios de septiembre, en medio de las fugas de postulantes a concejales y consejeros escolares, pegó el salto a Unidad Ciudadana.El Frente Justicialista naufragó en el distrito. En la categoría local como en los dos cuerpos nacionales se ubicó en el quinto lugar. Con el pase de Zabaleta, el espacio quedó a la deriva y se ubicó por debajo del Frente de Izquierda en los tres órdenes, a tal punto que apenas superó los 5 puntos.Zabaleta que selló su pase con una foto con los intendentes de Merlo, Gustavo Menéndez, y de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, recibió a Cristina Kirchner en su distrito y se volcó de lleno a la militancia por Unidad Ciudadana. CFK quedó primera en el distrito, mientras que la boleta de diputados secundó a Cambiemos, pero por muy poco.De todas maneras tiene un panorama complicado hacia delante. La boleta del FJ, en la que el trabajó al inicio, no llegó a colar ningún edil, mientras que Unidad Ciudadana accede a varias bancas y las reparte con Cambiemos, que se convirtió en una amenaza. Deberá poner a prueba su estrategia de alianzas para no quedar debilitado en el Concejo.HurlinghamBoleta localCambiemos: 40,59%UC: 38,22%1País: 10,02%FIT: 6,08%FJ: 5,09DiputadosOcaña: 39,59%Vallejos: 38,31%Solá: 10,72%Del Caño: 6,31%Bucca: 5,07%SenadoresCFK: 39,09%Bullrich: 38,91%Massa: 11,04%Pitrola: 5,72%Randazzo: 5,24%En el otro caso, el intendente Francisco Echarren había dicho que no varias veces. Pero al final lo hizo. Foto mediante con Gustavo Menéndez, dijo a fines de septiembre que “la única opción que puede ganar y frenar el ajuste es la lista de Unidad Ciudadana”.A nivel local, no quedan dudas que Echarren militó al Frente Justicialista; la papeleta, con sus candidatos obtuvo el 53,30% de los votos. En cambio, a los diputados y senadores del espacio no les fue tan bien. Y a Unidad Ciudadana tampoco, teniendo en cuenta el resultado altamente positivo del oficialismo local. Cristina obtuvo el 23,45% de los votos, mientras que Randazzo se le aproximó con 23,14%. En tanto, para Diputados, Bali Bucca superó el 30% y Vallejos el 13%. Cambiemos por arriba de los 40 puntos en ambos cuerpos.CastelliBoleta localFJ: 53,30%Cambiemos: 37,90UC: 5,90DiputadosOcaña 49,68Bucca 30,14%Vallejos 13.34SenadoresBullrich: 46,26%CFK: 23,45%Randazzo: 23,14%