ELECCIONES

Cómo les fue a los intendentes kirchneristas que se la jugaron como "testimoniales"

Son varios los intendentes que aparecieron en el cuarto oscuro como candidatos a concejales y plebiscitaron su gestión, pues todos ellos se consagraron ganadores, y hasta uno zafó de renunciar al cargo.

Alberto Connochiari, intendente kirchnerista de Leandro N. Alem, integró la lista de concejales en su distrito. Es más, no sólo formó parte de ella, sino que la encabeza. ¿Cómo le fue? Muy bien. Se impuso con el 47,67 por ciento de los votosEl hombre sigue como intendente, pues lo había puesto en duda. En la previa de las PASO, un par de meses atrás, Connochiari advertía que su postulación “no es para nada testimonial” y subrayaba: “plebiscito mi gestión, si pierdo me voy a mi casa”.En 2009, hubo un caso similar. Fue el de Jorge Barracchia, ex intendente de Trenque Lauquen que fue derrotado en las urnas y anunció su renuncia.También, en aquella oportunidad, el actual diputado Juan José Mussi, que era intendente de Berazategui había anunciado que de perder, dejaría su cargo como alcalde. "Si pierdo, renuncio, desde ya", señaló Mussi en 2009.Vale destacar que, Connochiari no estuvo solo en el juego de las candidaturas testimoniales. La nota la dio a intendenta de La Matanza, Verónica Magario, que llegó a sonar como candidata a senadora nacional, pero finalmente fue primera en la lista de concejales."No voy a dejar mi lugar de Intendenta. Con esta candidatura quiero mostrarles a mis vecinos el equipo que tengo y todo lo que vamos a llevar adelante. Un equipo en el que tengo el honor de estar acompañada por extraordinarios hombre y mujeres, como la compañera María del Carmen Balestrini", decía la jefa comunal en el mes de agosto.Y agregaba que "con esta candidatura estoy plebiscitando mi gestión. Invito a todo aquel que quiera a que digan si están de acuerdo con lo que se ha hecho en este año y medio, y que expresen si están de acuerdo con lo que estamos construyendo para lograr lo que falta en La Matanza”.¿Cómo le fue? Muy bien. La jefa comunal se consagró con comodidad, obteniendo el 49,95 por ciento de los sufragios, dejando en su lugar a la nómina de Cambiemos que lideró el macrista Miguel Saredi, que se alzó con el 30,19 por ciento.También fueron testimoniales los intendentes de Ensenada, Mario Secco; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; y de Almirante Brown, Mariano Cascallares, aunque en este caso se ubicarán como primeros suplentes a concejales. Los tres ganaron: el primero con el 48,98, el segundo con el 42,91 y el tercero con el 44,59 por ciento.