"Acá no hay genios, no hay salvadores", dijo un Macri eufórico tras el triunfo

El Presidente habló a una militancia de Cambiemos que lo aclamó. Mencionó los desafíos del futuro y aseguró que su compromiso es sacar a todos los argentinos de la pobreza.

El presidente Mauricio Macri aseguró que "nuestro compromiso es con el cambio, un compromiso serio y profundo y, aún sabiendo que nadie nos va a regalar nada, lo vamos a seguir recorriendo juntos".En el búnker de Cambiemos, que celebró su triunfo electoral, el primer mandatario dijo que "acá no hay genios, no hay salvadores", añadiendo que "aspiramos a vivir mejor, a tener proyectos y sueños, llevarlos a cabo, porque no hay nada más importante que soñar"."Siento una profunda emoción de ver lo que estamos logrando juntos, porque nos dimos cuenta de que muchas cosas se pueden cambiar, venciendo el miedo y la resignación".Macri afirmó que "hoy no ganó un grupo de candidatos ni un partido, hoy ganó la certeza de que podemos cambiar la historia para siempre. Pero para eso tenemos que tirar todos para el mismo lado y con la misma camiseta".También se dirigió a quienes votaron a otras fuerzas, señalando que "les vamos a decir que siempre los vamos a escuchar, los vamos a respetar en sus direrencias y siempre tenderemos una puerta abierta".