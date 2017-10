DISCURSOS

Cristina reconoció la derrota y dio un discurso de cara al 2019: "UC ha venido para quedarse"

“Aquí no se acaba nada, aquí empieza todo”, dijo la ex presidenta. Aseguró que el crecimiento de la fuerza "no alcanzó para superar a nuestros adversarios", pero que “emerge como la oposición más firme a este gobierno”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio su discurso antes de que termine el escrutinio provisorio, que la relegó al segundo lugar, con el 37,27% de los votos. A pesar de haber perdido el primer lugar que había obtenido en agosto, comenzó su alocución destacando que su espacio “sumó en estas elecciones más votos que en las PASO. Hemos sido capaces de sumar votos, hemos sido capaces de crecer a pesar de que nos hemos enfrentado a la más enorme e inédita concentración de poder del que se tenga memoria desde la restauración democrática”.Luego de que la fuerte polarización de los comicios entre Cambiemos y la ex presidenta produjera la fuga de votos del massismo y del Frente Justicialista, afirmó: ““Debemos estar orgullosos de esta construcción, porque el resto de las fuerzas opositoras no han resistido el avance del oficialismo, y nosotros sí hemos crecido. Solo Unidad Ciudadana ha crecido, que emerge como la oposición más firme a este gobierno”.Sobre el panorama nacional, a pesar de que el mapa quedó pintado por la “fiebre amarilla”, evaluó: “No estamos solos. Hay también en otras provincias, claros y firmes liderazgos políticos. Las oposiciones firmes y claras han avanzado en todo el país. La sociedad, los argentinos y las argentinas, han elegido qué modelo de oposición quieren”.Ante un peronismo signado por las divisiones, la ex presidenta subrayó: “Nosotros nunca criticamos ni desprestigiamos a otras fuerzas políticas opositoras porque creemos en la necesidad de la unidad de las distintas fuerzas políticas que creen que este modelo político y social de ajuste solamente puede causar dolor a la inmensa mayoría del pueblo”.“Pese a que en muchas oportunidades algunos opositores se dedican más a criticar a Unidad Ciudadana que al Gobierno, nosotros no vamos a ser nunca lo mismo. Una fuerza opositora a este modelo económico y social necesita poder ampliar su base de crecimiento y para ello es necesario ser generosos, ser inteligentes, pero por sobre todo comprender que solo la unidad de los que pensamos que otra Argentina es necesaria es la que nos lleva a privilegiar esa unidad por sobre las diferencias parciales –agregó-. Sobre todo no personalizar ni subjetivar en política, sino esencialmente apuntar a una construcción política y social que se base en un proyecto de país y no en personas”.En torno a los malos resultados de las elecciones, expresó: “A pesar de este crecimiento, no nos alcanza para superar a nuestros adversarios. Aunque el escrutinio aún no ha finalizado, nosotros somos serios y responsables, jamás montaríamos un espectáculo para dejarlos contentos a ustedes o tener una imagen televisiva. No hemos sido una fuerza televisiva, siempre hemos sido una fuerza nacional y popular”.De cara al 2019, concluyó: “Unidad Ciudadana ha venido para quedarse. Será la base, no la totalidad, de la construcción de la alternativa a este Gobierno. Unidad Ciudadana sabe que el voto recibido es un voto fundacional, una semilla de esperanza política, y la vamos a regar todos los días. Hemos crecido y construido un gran proyecto en apenas cuatro meses. Tenemos una gran responsabilidad y la vamos a asumir con determinación y energía. Aquí no se acaba nada, aquí hoy empieza todo”.“En nombre de todos los hombres y mujeres que nos han acompañado en esta verdadera hazaña que ha sido competir como lo hemos hecho, con todas las cosas que ustedes saben y que no pueden ocultarse, no me queda más que agradecer –finalizó-. Mañana lunes empieza el trabajo”.