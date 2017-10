ELECCIONES 2017

Vidal levantó la imagen del equipo: "Seguimos haciendo historia en la Provincia de Buenos Aires"

La mandataria bonaerense le agradeció a todos los bonaerenses, a Mauricio Macri y a su jefe de Gabinete, Federico Salvai. "Ahora todos sabemos que nunca vamos a estar solos porque somos un equipo", apuntó.

"Me volvieron a demostrar que vale la pena creer, que vale el esfuerzo y la esperanza". María Eugenia Vidal hilvanó un discurso lleno de optimismo en el que destacó el triunfo y le dijo un "gracias enorme" a todos los boanerenses."Todos los que fuimos parte de esta campaña sabemos que esta elección la ganaron los bonaerenses, no el presidente, la gobernadora o los intendentes, fueron los bonaerenses los que decidieron apoyar el cambio", enfatizó la mandataria.Desde la óptica duranbarbiana,la mandataria bonaerense apeló a la unidad y le habló a todos los bonaerenses. Incluso, hacia el final, agradeció a sus tres hijos por haberla acompañado.A su vez, Vidal le agradeció a Mauricio Macri, por haberla bancado "en todas las peleas" y a su jefe de Gabinete, Federico Salvai, "en quien se resume el espíritu de la Provincia"."Ahora todos sabemos que nunca vamos a estar solos porque somos un equipo", añadió. "Somos la generación que va a cambiar de en serio y para siempre la provincia de Buenos Aires", subrayó, en medio de aplausos y vitoreos.También le habló a los que no la votaron. "Quiero decirles que cada uno de esos votos cuenta y su voz vale igual que la de los demas y que los vamos a escuchar, y que vamos a trabajar para mejorar".La gobernadora señaló por su parte que desde mañana va a estar junto a todo su equipo otra vez en cada lugar de trabajo, en los hospitales, y en la lucha contra el narcotráfico."Aprendimos que no hay atajos, que no hay caminos fáciles, que cuando cada bonaerense levanta la mano y dice áca estoy yo´, hacemos un equipo imparable".Previamente, habló Esteban Bullrich, quien inició su discurso con el clásico leit motiv de Cambiemos: "Sí, se pudo". "Gracias a María Eugenia, gracias a Mauricio que depositó la confianza en mi, gracias a Gladys González mi compañera, y ahora senadora en electa", afirmó."Sigamos aspirando a un país, una provincia donde el que piensa diferente no sea un adversario sino una visión diferente a tomar en cuenta", ahondó.