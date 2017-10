YO NO FUI

Massa se hace el sota con los resultados y habla del futuro

El candidato de 1País agradeció a sus votantes y prometió trabajar para construir una oposición que proponga. También se autotituló "defensor de las clases medias y los trabajadores" para garantizarles movilidad social ascendente.

El candidato a senador de 1País, Sergio Massa, aseguró que "las urnas hablaron y quiero agradecer al más de millón de votos que nos acompañaron", eludiendo un análisis más profundo de su pobre resultado en estas elecciones.Tras reclamar que la muerte de Santiago Maldonado no sea un hecho que quede impune, se manifestó dispuesto a trabajar en "la defensa de la clase media, de los trabajadores, "para construir una patria en la que recuperemos la movilidad social ascendente".El diputado prometió construir una oposición "que controle, proponga, que aporte buenas ideas y que trabaje junto a quienes tengan ideas para aportar", añadiendo que "el voto de la gente no es un cheque en blanco, es un mandato, una responsabilidad".Además, dijo que "aquellos que propongan un camino buscando enemigos y la destrucción, no tendremos nada que ver con ellos", pidiendo a los que ganaron "que no se ensoberbezcan con el triunfo, ya que mañana habrá millones de argentinos que necesitan que les demos respuestas".Computado el 80% del total de mesas en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa estaba obteniendo el 11.37% de los votos, detrás de Esteban Bullrich (Cambiemos) con el 41.94% y Cristina, con el 36.64%.