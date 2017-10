Cambiemos quiere el bronce, le agradece a los "héroes" y nacionaliza la elección

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, procuró grabar el desarrollo de los comicios en la historia y dijo que serán recordados como respaldo "al cambio" decidido en 2015. De la puja bonaerense, la más importante, no se dice nada aún.En esa línea, la segunda en la línea presidencial eligió como destinatarios a los "héroes del cambio", a aquellos, que según dijo, pusieron el interés general "por delante de su propio ombligo". "Votaron poniendo lo colectivo por delante de lo individual, han votado por consolidar este cambio".Michetti arrancó su discurso con la pregunta de cómo será recordada la elección. "No va a ser una elección legislativa más, va a ser una elección en la que recordaremos que el país se estaba dirimiendo entre mirar el futuro o mirar el pasado, vivir en la verdad o en una mentira, una ficción, una realidad distorsionada", afirmó.La presidenta del Senado ahondó en la estrategia discursiva de Cambiemos y destacó que ahora en el país "la ley es para todos", y contrapuso al pasado, en el que "el desarrollo no le llegaba a todos".Michetti grabó en la historia el resultado. "Va a ser recordada como la elección en la que muchos argentinoo consolidaron el cambio que decidieron en 2015", apuntó.No obstante, de la puja bonaerense, la más importante de las batallas electorales, aún no hay afirmaciones triunfalistas. El propio vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, que antecedió en el uso de la palabra a la vicepresidenta, habló también a nivel nacional.