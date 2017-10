El massismo suaviza la imagen alicaída y dice que no tiene piso

Daniel Arroyo salió a hablar con la prensa. Se mostró confiando en retener la mayor cantidad de votos para las PASO.

Daniel Arroyo, candidato a diputado nacional por 1País, aseguró que el espacio está contento por la campaña realizada y mostró la confianza de retener la mayor cantidad de los votos obtenidos en las PASO.En tanto, portavoz de 1 País, Arroyo delineó las bases del discurso, con el que Sergio Massa procurará mirar hacia delante. No importan los pisos ni los techos"No hay piso, no hay techo para nosotros, creemos que estamos hicimos una buena campaña, fuerte en propuestas", apuntó Arroyo en su contacto con la prensa.En las PASO, Massa había obtenido alrededor del 15% de los votos. Sin embargo, desde entonces los distintos sondeos señalaron que al espacio se la haría cuesta arriba retener la mayor cantidad de esa suma.Arroyo aún así pretendió dar optimismo."Estamos contentos con la campaña que hemos hecho somos el partido de las propuestas", enfatizó, al tiempo que mencionó las "propuestas de seguridad", y "proyectos de ley que mejoran el bolsillo de los ciudadanos"Por otro lado, se diferenció de Unidad Ciudadana, que manifestó su propio boca de urna. "No tenemos datos, no hemos encargados bocas de urnas".Arroyó explicó que tienen sí una serie de mesas testigos que aún no han cerrado y hasta ahora sólo datos sueltos. De todas maneras,la consigna es motrar optimismo. "Lo que estamos hablando con nuestros fiscales nos deja contentos. Creemos que retenemos la mayor parte de los votos de las paso".