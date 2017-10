LO QUE VIENE

El presente y el futuro del peronismo: Massa y Randazzo, súper perdedores, ¿sueñan con 2019?

Con Cristina rechazada por casi todos los sectores peronistas, al igual que sucedía en la previa de 2017, el Justicialismo, tanto nacional como provincial necesita de un liderazgo. Los dos dirigentes más visibles, el chivilcoyano y el tigrense, están muy lejos

El peronismo nada quiere saber con el kirchnerismo de cara a 2019, lo mismo que sucedía en la previa de 2017, hasta que aparecieron las encuestas que mostraban a la ex presidentaCristina Fernández con una intención de voto del 35 por ciento.Acto seguido, los intendentes que se mostraban anti kirchneristas, de a poco (algunos abruptamente) empezaron a acercarse a Cristina y a sacarse fotos, y a pedir por ella y como quien no quiere la cosa, se convirtieron otra vez en Ultra K.El problema es 2019. Algunos dicen que Cristina es como una especie de Carlos Menem en 2003, que si bien podría ganar la primera vuelta, perdería por escándalo en un eventual balotage. Entonces, la pregunta surge sola. ¿Quién se hace cargo del PJ?Hasta hace unos meses atrás, los que se anotaban eran Florencio Randazzo y Sergio Massa, pero esas chances son cada vez más remotas. Clasro, si es que se cumple eso de que "en el peronismo, el que pierde va a la cola". Y acá los perdedores, son bien perdedores.Por caso, si se suman los votos que ambos conseguirían es estas generales como cabeza de lista del Frente Justicialista y Un País, respectivamente, estarían diez puntos abajo de lo cosecharía la viuda de Néstor Kirchner.Además, por si fuera poco, tanto uno como otro seguirían el acontecer político de la provincia de Buenos Aires y el país desde el living de su casa; salvo que Cambiemos les ofrezca algún puesto en el Gobierno y acepten. Nunca se sabe.Si no es Cristina, que perdió y si no son Randazzo ni Massa que perdieron por más diferencia, quién se va a quedar con el liderazgo del peronismo. ¿Los intendentes ganadores se acomodan con posibilidades?¿Pueden Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), Matín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Leonardo Nardini o cualquier otro que haya cantado victoria convertirse en líderes? Para hacerlo deberán esforzarse mucho en los próximos dos años para trascender de sus distritos y ser referentes, primero provinciales y luego nacionales.¿Puede algún dirigente que no sea de la provincia de Buenos Aires convertirse en líder del peronismo? ¿Pueden el también perdedor Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto o Sergio Uñac calzarse la cinta de capitán del peronismo nacional? En la previa parece difícil.Claro, como se dijo, no son de la provincia de Buenos Aires. No quedaba otra: ellos lo vendieron así. tenían que ser Massa o Randazzo, los peronistas que se alejaron del FpV para vencer a Cristina. En este 2017, la jugada salió mal. Y para 2019 las expectativas no son las mejores.