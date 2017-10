ELECCIONES

Números descolgados: el canto de las 40 (1), los 37 de fiebre y la mitad más 2 en la CABA

Al igual que en las PASO, a horas de cierre de los comicios, empiezan a circular los boca de urna, aunque esta vez provienen de un solo sector, el oficialista. Los mismos indican que hay una clara tendencia, similar a los números que brindaban las PASO. Por supuesto, en esta nota no se dice nada al respecto

"No hay números de unidad Ciudadana ni de Un País", señala una fuente cercana al kirchnerismo, la cual agrega que "se esperarán los resultados oficiales con suma tranquilidad. Los muchachos de CFk se apoyan en el centro de cómputos paralelo montado en el Instituto Patria. En el massismo también aguardarán con tranquilidad, pero nada que ver con el Patria.



En lo que respecta a calle 6, todo suena muy contundente, más allá de que no se hable de resultados, pues el color amarillo estaría en condiciones de cantar las cuarenta, incluso sumando un pirulito más. En 37 grados de fiebre, muy caliente por cierto, quedaría la segunda fuerza.



En territorio porteño, en tanto, la blonda señora que abrió la boca bastante de más en en los últimos días sería una especie de hinchada de Boca, o sea la mitad más uno. Aunque en este caso sería más dos. El segundo del podio alcanzaría la mayoría de edad con 21.



También hay novedades en la ciudad de La Plata, aunque no se especifica si es para la categoría A, B, C o D. En la capital de la Provincia se habla de 50, 29, 7 y 4 puntos; todo indica que respetando los lugares que se dieron en la Primera fecha. Los equipos no harían cambios.



Números van, números vienen. La verdad se sabrá recién a las 22 horas aproximadamente, cuando empiecen a conocerse los primeros resultados oficiales. De todos modos, según se informa desde Nación, la tendencia irreversible estará cerca de las dos de la mañana.