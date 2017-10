COLOR ELECTORAL

Mussi fue a votar y tuvo que atender pacientes

El ex intendente de Berazategui y candidato a concejal de Unidad Ciudadana de Berazategui asistió a una mujer que sufrió una descompensación. En tanto, el actor Segundo Cernadas se quedó con las ganas de meter el sobre en la urna.

El candidato a concejal de Unidad Ciudadana de Berazategui, Juan José Mussi, tuvo que recurrir a sus conocimientos como galeno cuando fue a votar a la Escuela Primaria 51.Allí, el ex intendente y médico de profesión, tuvo que socorrer a una mujer que se desmayó a metros de la puerta del establecimiento educativo, logrando que la señora se recomponga y pueda ingresar a votar por sus propios medios.Otro hecho curioso se registró cuando el actor Segundo Cernadas concurrió a emitir su voto, algo que no pudo realizar porque llevó su DNI antiguo, que no coincidía con el del padrón electoral.El actor llevó el documento viejo, el de tapas verdes, por lo que recibió una ola de burlas en las redes sociales.