LO QUE FUE Y LO QUE VIENE

Cómo les fue en las PASO los candidatos que son funcionarios de Vidal

Son varios los secretarios, subsecretarios y directores de la Provincia que se pusieron al frente de las boletas seccionales y locales que hoy son candidatos. Pero cómo les fue a cada uno de ellos.

En líneas generales, podría decirse que a los funcionarios de la gobernadora María Eugenia Vidal, les faltó para ser “profetas de su tierra”. Es que, en la mayoría de los casos, no resultaron ganadores y debieron conformarse con el segundo lugar. De todos modos, clasificaron a los comicios de hoy.En rigor, el subsecretario de políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Ezequiel Pazos, cosechó el 22,91 por ciento de los votos como primer candidato a concejal de Cambiemos en José C. Paz.El funcionario busca abrirse camino en uno de los distritos más hostiles para el oficialismo bonaerense y ya había probado suerte como candidato a intendente. En aquel entonces, Pazos sumó 22.615 votos en las primarias. Dos años después, no obstante, superó la barrera de los 34 mil y hoy está en el cuarto oscuro.Lo mismo sucedió en San Fernando, donde Alex Campbell, subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, encabezó la nómina de ediles y sumó 26,29 por ciento de los votos, quedando detrás de la lista de 1País, liderada por la mujer del intendente Luis Andreotti.Campbell también fue candidato a intendente en 2015. En aquellas Primarias, sacó 21.961 votos; mientras que el pasado domingo consiguió 24.730.La historia se repitió, también, para Evert Van Tooren, secretario de Hábitat bonaerense, quien volvió a probarse el traje de candidato en Esteban Echeverría. El funcionario registró el 28,71% por ciento de los votos, pero no le alcanzaron para superar a Madgdalena Goris, esposa del jefe comunal peronista Fernando Gray.En las PASO de 2015, registró un total de 33.903 votos para la intendencia del distrito; mientras que este año le faltaron poco menos de 300 votos para llegar a los 50 mil.Por su parte, Gabriel Kunz, director de Deportes, cosechó el 24,22% de los votos y quedó detrás del invencible Juan José Mussi en la batalla por el Concejo Deliberante de Berazategui. Dos años atrás, consiguió 31.239 votos para la pelea por la intendencia; mientras que este domingo superó la barrera de los 44 mil.En Malvinas Argentinas, Cambiemos también fue la segunda fuerza más votada y, tal como publicó LaTecla.Info, el director de Juventud bonaerense, Alberto Czernikowski, perdió la interna frente a Maximiliano Cariglino, sobrino del ex intendente.En 2015, el ex de Karina Jelinek había sumado 19.973 votos como precandidato a intendente. El domingo 13 de agosto, su caudal se retrotrajo a 19.488. Hoy la mira desde afuera.El único funcionario de Vidal que ganó la elección fue Franco Bagnato, director de Radio Provincia y primer candidato a senador provincial por la Quinta Sección, quien se alzó con el 43,09 por ciento de los votos.