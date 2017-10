INSTITUTO PATRIA

Cristina no vota, pero controla la elección bien de cerca

La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, no irá a votar en las elecciones generales por "problemas operativos en los vuelos para regresar" desde Río Gallegos a Buenos Aires.

Vale destacar que la ex presidenta debe sufragar en la capital santacruceña porque allí se encuentra empadronada, a pesar de que se postula como legisladora en representación del distrito bonaerense.Al igual que ocurrió en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), CFK no ingresará al cuarto oscuro y la explicación oficial por parte del equipo de campaña es que "se debe a la falta de frecuencia de vuelos".De todos modos, la ex mandataria no se queda quieta. La postulante recorrió el Centro de Cómputos ubicado en el Instituto Patria, desde donde realizará un escrutinio con datos de todas las mesas de la provincia.Según se informó a través de un comunicado, las imágenes serán transmitidas por el canal de YouTube de Unidad Ciudadana."Estamos aquí, compartiendo y acompañándolos. Son todos voluntarios, son la generación de los digitales. Los chicos tienen un manejo mucho más natural. Y lo que son mis nietos, es otro mundo", dijo Cristina en declaraciones al canal C5N.