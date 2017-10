ELECCIONES

Quiénes son los intendentes que se presentan como "testimoniales"

Son varios los intendentes que aparecerán en el cuarto oscuro como candidatos a concejales y plebiscitarán su gestión, pues todos ellos superaron las Primarias. “Si no gano, me voy a mi casa”, dijo a La Tecla.info uno de los que esta tarde estará en una boleta.

Alberto Connochiari, intendente kirchnerista de Leandro N Alem, es uno de los jefes comunales que integra la lista de concejales en su distrito. No solo forma parte de ella, sino que la encabeza.Por supuesto, los jefes comunales que se incorporaron a las nóminas legislativas locales, despertaron el recuerdo de las denominadas “candidaturas testimoniales” que tomaron notoriedad en los comicios de 2009.En aquel momento, muchos alcaldes peronistas (prácticamente todos) se pusieron al frente de la listas de ediles, pero –obviamente- siguieron en su rol comunal.Sin embargo, de cara a la contienda electoral de hoy, en la previa de las PASO, un par de meses atrás, Connochiari advertía que su postulación “no es para nada testimonial” y subrayaba: “plebiscito mi gestión, si pierdo me voy a mi casa”.En 2009, hubo un caso similar. Fue el de Jorge Barracchia, exintendente de Trenque Lauquen que fue derrotado en las urnas y anunció su renuncia.También, en aquella oportunidad, el actual diputado Juan José Mussi, que era intendente de Berazategui había anunciado que de perder, dejaría su cargo como alcalde. "Si pierdo, renuncio, desde ya", señaló Mussi en 2009.Vale destacar que, Connochiari no está solo en el juego de las candidaturas testimoniales. La nota la dio a intendenta de La Matanza, Verónica Magario, que llegó a sonar como candidata a senadora nacional, pero finalmente va primera en la lista de concejales, aunque ya avisó que no va asumir."No voy a dejar mi lugar de Intendenta. Con esta candidatura quiero mostrarles a mis vecinos el equipo que tengo y todo lo que vamos a llevar adelante. Un equipo en el que tengo el honor de estar acompañada por extraordinarios hombre y mujeres, como la compañera María del Carmen Balestrini", decía la jefa comunal en el mes de agosto.Y agregaba que "con esta candidatura estoy plebiscitando mi gestión. Invito a todo aquel que quiera a que digan si están de acuerdo con lo que se ha hecho en este año y medio, y que expresen si están de acuerdo con lo que estamos construyendo para lograr lo que falta en La Matanza”.También son testimoniales los intendentes de Ensenada, Mario Secco; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; y de Almirante Brown, Mariano Cascallares, aunque en este caso se ubicarán como primeros suplentes a concejales.El objetivo es que el tamaño de la letra con la que aparezcan sus nombres y apellidos en la papeleta de Unidad Ciudadana resalte del resto y sean fácilmente identificables para el votante peronista-kirchnerista, que además tendrá a CFK en lo más alto.