ELECCION PARA DIPUTADOS

La otra contienda por ir al Congreso

Los 35 escaños que elige la Provincia son vitales en la composición final de la Cámara baja. Cambiemos busca estirar la ventaja, y el kirchnerismo, mantenerse como principal fuerza opositora

El triunfo de Graciela Ocaña en las PASO dejó en mejor posición al oficialismo, que, no obstante, buscará estirar la ventaja con la ilusión de sumar más escaños. Para Cambiemos es fundamental acrecentar su volumen en la Cámara de Diputados y, así, llevar adelante debates que tiene en agenda.Aun con una elección histórica no alcanzará la mayoría propia, pero es-tar cerca le facilitaría las cosas para negociar con bloques chicos. En ese sentido, el doble estándar de sumar más y, a la vez, hacer que el massismo reste es visto con muy buenos ojos en el Congreso.Para Unidad Ciudadana, en tanto, también es clave la Provincia, donde el kirchnerismo ha demostrado tener su mayor base de sustentación.1País y el PJ Cumplir van por una utopía que las encuestas no permiten vislumbrar. Y el FIT busca alcanzar el piso que le dé, al menos, una banca.

