ULTIMO MOMENTO

Es Santiago: Sergio Maldonado confirmó que el cuerpo hallado en el río Chubut es de su hermano

"Pudimos mirar el cuerpo y reconocimos los tatuajes de Santiago y estamos convencidos que se trata de él", dijo Sergio Maldonado en la puerta de la morgue judicial.

Finalmente quedó confirmado que el cuerpo encontrado en el río Chubut días atrás pertenece a Santiago Maldonado. Así lo indicó su hermano, Sergio, en la puerta de la morgue judicial."Pudimos mirar el cuerpo y reconocimos los tatuajes de Santiago y estamos convencidos que se trata de él", señaló Sergio.Y agregó "A partir de ahora empieza la autopsia y en unos días va a estar la muestra de ADN"."Esto no quita que el responsable sea Gendarmería por lo cual nosotros seguiremos investigando para que se sepa la verdad y tengamos justicia", señaló antes de volver a meterse en la morgue.De este modo, se termina las especulaciones en torno al hallazgo del cuerpo y se abre la etapa de las investigaciones en base a lo que determine la autopsia.Cabe destacar que días días atrás en Esquel, en una conferencia de prensa llevada adelante en la Universidad de la Patagonia, el mismo Sergio había advertido a la prensa que no iba a confirmar que el hallazgo se trataba de su hermano “hasta que no esté seguro”.Con el reconocimiento de que el cuerpo finalmente es el de su hermano, se ratifica también las principales sospechas que -off the record- se habían aceptado, luego de que se tomara conocimiento que el DNI de Santiago había sido encontrado en uno de los bolsillos de su pantalón.