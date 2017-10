A SOLO 48 HORAS

Desde Unidad Ciudadana advierten cambios en el protocolo de las elecciones y apelan ante la Junta

"Estos procedimientos afectarían, eventualmente, al desarrollo del acto electoral y podrían ser utilizados de manera discrecional para una demora o una interrupción no fundamentada del desarrollo de la votación", advierte el kirchnerismo.

Luego de que ayer a las 22.30 horas del día 19 de octubre, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires resolvió, a través del Acta número 15, un cambio en las normas del Protocolo del proceso electoral, Unidad Ciudadana apresentó una apelación ante la Junta Electoral"Este cambio afecta a los procedimientos de actuación ante posibles amenazas de explosivos, e incluye procedimientos contrarios a la racionalidad. Este Protocolo no existía con anterioridad y no ha sido consultado al conjunto de las fuerzas", aseveraron desde el kirchnerismo.Para Unidad Ciudadana: "Estos procedimientos afectarían, eventualmente, al desarrollo del acto electoral y podrían ser utilizados de manera discrecional para una demora o una interrupción no fundamentada del desarrollo de la votación"."La votación, durante las elecciones PASO de agosto, transcurrió con total normalidad, pero en los distritos donde la oposición obtuvo una buena performance electoral, hubo escuelas que comenzaron a recibir extrañas amenazas de bomba, como nunca desde el regreso de la democracia hasta la fecha, que luego se comprobaron que eran falsas", detallaron desde UC.En ese sentido, aclararon que "Unidad Ciudadana comparte el criterio de garantizar la seguridad, transparencia y solvencia del proceso electoral. Para ello hemos reiterado, en muchas ocasiones, nuestra preocupación por la manipulación ocurrida durante la Jornada y la noche electoral del 13 de agosto"."Creemos que este Protocolo es innecesario y es susceptible de ser utilizado partidaria e intencionadamente para demorar o impedir la normal participación electoral", explicaron al tiempo que indicaron que "dados los antecedentes del Gobierno, desconfiamos del buen uso de este Protocolo que consideramos innecesario y exigimos que no se aplique y, tal efecto, hemos cursado la correspondiente apelación", finalizaron.