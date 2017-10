BARRAS Y POLITICA

Lugones denunció a la barrabrava de Independiente: "Tienen que estar presos"

Tras la amenaza que sufrió el DT de Independiente Ariel Holan, el titular de la Agencia de Prevencion de la Violencia en el Deporte denunció a la barrabrava de ese club en los juzgados de Lomas de Zamora. "En la provincia de Buenos Aires nosotros no bancamos mafías", aseveró

El Director Técnico de Independiente, Ariel Holan, sufrió un particular apriete ayer cuando barrabravas de Independiente interceptaron su auto en plena autopista y, tras amenazarlo, le pidieron que aporte 50 mil dólares a la barra o sino iba a haber consecuencias.Tras el hecho, Juan Manuel Lugones, titular e la Agencia de Prevencion de la Violencia en el Deporte denunció a "Bebote" Álvarez y compañía y le pidió a la Justicia que "haga lo que tiene que hacer".“Yo estoy en los tribunales de Lomas de Zamora, radicando la denuncia por este hecho", aclaró Lugones quien señaló que "con el ministro Ritondo y la Gobernadora tenemos una lucha contra las mafias".En ese sentido, apuntó contra el capo de la barra y sostuvo "A 'Bebote' Álvarez logramos sacarlo de la cancha y no lo dejamos acercar al entrenamiento pero como sector delictivo que es buscaron la manera de realizar esta amenaza", aseveró."Estoy en tribunales para pedir que la Justicia actúe de la manera que tenga que actuar que es metiéndolos presos para que no extorsionen más a nadie", consideró Lugones en diálogo con TN.Y agregó: "Son personas que se han manejado muchísimos años con mucha impunidad, acumulando infinidad de causas que nunca avanzaron y eso se terminó desde que la Gobernadora combate a las mafias".En la denuncia realizada a la Justicia, Lugones pidió para que esta barra no salga del país. Cabe destacar que entre las amenazas lanzadas a Holan, Álvarez junto a otros barras le aclararon que este episodio podía continuar en Paraguay, cuando su equipo visite el estadio de Libertad para disputar un partido correspondiente a la copa Sudamericana.