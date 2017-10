CAMPO

Provincia le negó la Emergencia Hídrica a municipio K y hasta la Sociedad Rural cruzó a Vidal

El gobierno bonaerense declaró la Emergencia Agropecuaria para 8 distritos bonaerenses y dejó afuera a Pehuajó. Lejos de escucharse críticas por parte del intendente kirchnerista, Pablo Javier Zurro, fue la Sociedad Rural quien salió al cruce de la mandataria bonaerense: “Cuando está en campaña te promete el oro y el moro y después te deja solo”, señaló su presidente, Lucas Fernández Long.

Ocho distritos bonaerenses ya obtuvieron la firma de Decretos de Emergencia y Desastre Agropecuario. Al menos así lo indica el Boletín Oficial que además da cuenta de una ausencia llamativa: Pehuajó.A pesar de tener parte del partido bajo agua, el distrito que gobierna el kirchnerista Pablo Javier Zurro no obtiene los beneficios de entrar en la Emergencia y lejos de que se escuchen críticas por parte del mandamás local, fue la Sociedad Rural pehuajense la que puso el grito en el cielo.En diálogo con La Tecla, el presidente de dicha institución agraria, Lucas Fernández Long, señaló: "Le pedimos a la Gobernadora que declare la emergencia ahora, no sirve que la declaren 5 o 6 meses después, políticamente te dicen que te dan beneficios pero al no declararla no los podemos tener, nos están engañando y también engañando a toda la sociedad", aseveró."Ellos que se llenan la boca hablando de institucionalidad, nosotros nos preguntamos: ¿Dónde está ahora esa institucionalidad?, porque es muy lindo criticar al otro pero cuando te tocan hacer las cosas a vos, no la haces", cuestionó el dirigente agrario.Y agregó: "Nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuánto hace que no se reúne la C.E.D.A.B.A. (Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario)?, entonces si a Vidal no le gusta que la llamen mentirosa, que no mienta".Para Fernández Long, "el ministerio de Economía no quiere dar exenciones impositivas porque lo único que quieren es recaudar plata". En ese sentido, apuntó: "Cuando están en campaña te prometen el oro y el moro y después te dejan solo".Así las cosas, el referente de la Sociedad Rural pehuajense pidió que "se cumpla con la ley" ya que "tenemos todas las condiciones para que nos declaren la emergencia"."Estamos re enojados y queremos saber cuándo le toca a Pehuajó ser parte de este beneficio", indicó Fernández Long que cerró diciendo: "Estamos inundados, tenemos una parte del partido bajo agua y las condiciones para acatarse a los beneficios de esta ley las tenemos, entonces no entendemos porqué no la declaran".