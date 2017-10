Reclaman que se defina la legalidad de Culotta como juez electoral y no descartan recurrir a la CIDH

Así lo expresaron desde Abogados por la Justicia Social en diálogo con La Tecla. La Cámara Federal de La Plata ordenó ayer, a horas de los comicios, que Ernesto Kreplak definiera la constitucionalidad del actual juez subrogante con competencia electoral de la Provincia.

La constitucionalidad de Juan Manuel Culotta, el juez subrogante con competencia electoral de la Provincia de Buenos Aires, sigue sin resolverse a dos días de la elección, y luego que la Cámara Federal de La Plata le ordenara ayer al juez platense Ernesto Kreplak que se expidiera sobre el asunto.La Asociación de Abogados por la Justicia Social (AJUS) reclamó este viernes que el magistrado resolviera la cuestión “con suma urgencia”, ante la inminencia de los comicios y la responsabilidad de Culotta, provisoria, como juez electoral.“Vamos a insistir. Aunque sea después de las elecciones, esto es inconstitucional y se debe resolver. De no tener respuesta, evaluamos recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque se afectan los derechos de los bonaerenses”, dijo el titular de AJUS, Emanuel Desojo.AJUS había iniciado la demanda el 27 de marzo. Cuestionó la designación de un magistrado “de extraña jurisdicción” –Culotta es de Tres de Febrero– y su falta de competencia electoral para ocupar el cargo de responsable electoral, en el principal distrito del país. La Provincia reúne el 37% del padrón nacional.La causa se radicó en el Jugado Federal N° 4, a cargo del AlbertoRecondo. El juez federal suspendió –primero en forma interina y luego cautelar- la resolución del Consejo de la Magistratura de la Nación que designara al doctor Culotta como subrogante del Juzgado Federal N° 1, con competencia electoral.El Ministerio de Justicia apeló la decisión ante la Sala I de la Cámara Federal de La Plata, que luego anuló el fallo de Racondo por no haber dado intervención en el proceso al doctor Juan Manuel Culotta. La Cámara dispuso que Adolfo Ziulu, titular del Juzgado Federal Nº 2, asuma la causa, sin embargo, se excusó. En orden siguiente, Ernesto Kreplak, no aceptó la causa, lo que motivo que, otra vez, la Cámara Federal debiera resolver la cuestión.La Cámara Federal ordenó que Kreplak –ex funcionario del gobierno kirchnerista– decidiera, de todas maneras, sobre la constitucionalidad de la cuestión. Quien trastocó el trámite fue luego el propio Culotta, quien recusó Kreplak. El titular del Juzgado Nº elevó otra vez la causa a la Cámara. Ayer, el Tribunal desechó el planteo y conminó, por última vez, a Kreplak a definir la situación.“Así las cosas, han pasado siete meses de un proceso sumarísimo (con plazos similares al amparo) y transitando el último día hábil judicial antes de las elecciones generales en la Provincia de Buenos Aires, nos han “condenado” a la ciudadanía a no contar con una resolución judicial que confirme la validez de la designación arbitraria del doctor Culotta”, apuntó AJUS en un comunicado a la ciudadanía.Desde la oposición le atribuyen a Culotta vínculos con el macrismo. El magistrado es egresado del colegio Cardenal Newman, el mismo al que concurrió el presidente Mauricio Macri.