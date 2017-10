ESCUCHA

Zárate: el oficialismo se defiende y denuncia "espionaje ilegal"

El titular del Concejo Deliberante rechazó las críticas en diálogo con La Tecla.info Realizó una denuncia por espionaje. Dijo que su interés por las cámaras de seguridad era por la pérdida de expedientes de un litigio con privados por tierras en la Costanera.

El presidente de Concejo Deliberante de Zárate, Ariel Ríos, no recuerda datos precisos sobre la conversación filtrada por la quedó en el centro de la polémica y le piden la renuncia. Denuncia, en cambio, “espionaje ilegal” y habla de maniobra política a días de la elección.Quedó envuelto en un escándalo al difundirse una conversación que mantuvo con una empleada de monitoreo de cámaras. Le dijo que necesitaba imágenes del patio, “del día 3 por la tarde”, le consultó si se podían borrar, y pidió que le avisara si alguien accedía al material. “[Necesito que esto] que te lo guardes y no lo comentes a nadie”, remarca en el audio.“No tengo precisión de por qué mencioné el día 3. Uno empieza a recordar a partir de que se conoce esto. Fue una conversación rutinaria en la Secretaría de gobierno”, afirmó Ríos este jueves a La Tecla.info Ubicó la charla en el mes de julio o agosto, pero no puede asegurarlo. Y sembró dudas sobre si el audio pudo haber sido editado.El edil se presentó a la Justicia. “Se tiene que saber cómo se hizo esa grabación. Era la oficina pegada a la del Intendente. Nunca ocurrió algo así. Presentíamos, no teníamos pruebas, de que había un intento de escucha o de espiar y se confirmó”.Ríos es concejal por Nuevo Zárate, la agrupación que encabeza el intendente Osvaldo Cáffaro. Fue el primer candidato a concejal en la última elección y ha reemplazado al jefe comunal cuando ha tomado licencia. Fue, además, secretario de Gobierno y Seguridad durante seis años, de la misma área, en cuyo ámbito se desarrolla la conversación que desató la polémica.¿De qué hablaba en el audio? El titular del Concejo Deliberante fundamenta la consulta en la pérdida de expedientes en relación a un litigio que tiene la municipalidad con privados por la propiedad de tierras en la costanera. Entre ellos, el primer candidato a concejal de Cambiemos, Julián Guelvenzu.“El privado quiere quedarse con esos terrenos, que siempre fueron espacios públicos. Teníamos el dato de la pérdida de expedientes y el presentimiento de que nos estaban espiando. Cuando se pierden expedientes, hay tiempos para cumplir. Al no encontrarse a los dos o tres días, activamos otros métodos”, explica.En el audio pregunta por las imágenes en el patio. Detalla que es la entrada de servicio, del personal. Y es un portón grande. “Es el lugar más expuesto, más vulnerable”. Sin embargo, no recuerda si preguntó por alguien en particular, más bien, dice que lo hizo para vigilar el ingreso o egreso de alguien extraño al área.El hombre de confianza de Cáffaro enfatiza que esto se debe a la puja por las tierras de la costanera. “Era un tema que manejaba junto al intendente y dos funcionarios más. Lo manejé casi en forma personal. No es algo distinto de lo que venía haciendo”.Los expedientes aparecieron poco después y esta semana se difundió la escucha desde un perfil de Facebook, que la Municipalidad considera trucho. El referente de Nuevo Zárate exige que se investigue la difusión –que se quiso vincular a coimas en la Municipalidad– así como la forma en que se gestó la escucha.CostaneraEl Municipio inició para los terrenos de la Costanera, que alega que estuvieron abandonados, el procedimiento conocido como Prescripción Adquisitiva, similar a la posesión veinteañal, pero creado para que las comunas regularicen situaciones de hecho. Sin embargo, hay un fuerte contradicho entre la gestión de Cáffaro y dirigente.Pese a las críticas del Municipio, Guelvenzu, dirigente de Cambiemos, ofrece otra visión. “Yo compré en condominio una parte de un terreno de la Costanera, el problema es que son muchos terrenos privados de diferentes familias de Zarate”, detalló en agosto a La Voz de Zárate.