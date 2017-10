COMICIOS

Así fueron las PASO en lo distritos donde no hubo interna ¿cambia o se repite la historia?

Sólo necesitaron superar el 1,5 por ciento de los votos para estar este domingo. Por lo demás no hubo problemas. En 37 distritos de la provincia de Buenos Aires se dio la particularidad que hubo nada más que una nómina por frente. ¿Volverán a ganar los que ganaron en agosto?

En la mayoría de los casos donde las PASO fueron una mera encuesta, se trata de municipios pequeños del interior, donde por ejemplo, los votantes no se encontraron con las más de cinco o seis listas de la Alianza Federal que compitieron en las Comunas del Gran Buenos Aires. Incluso, en unos diez municipios hay solo tres nóminas para concejales.De la A a la Z, el primero de la lista es Adolfo González Cháves, donde se enfrentan nuevamente los candidatos locales de Cambiemos, Unidad Ciudadana y Un País más los Vecinalistas Unión Vecinal y Consopa y Unión Federal. El randazzismo no se presentó pues no tuvo tiempo. Esa boleta era del intendente Marcelo Santillán que a último momento decidió jugar con Cristina.En Alberti, en tanto, Comuna liderada por el randazzista Germán Lago estarán los cuatro grandes: el Frente Justicialista, Unidad Ciudadana, Cambiemos y Un País. En tanto, en Ayacucho, donde gobierna el radical Pablo Zubiaurre, a los cuatro más poderosos se suman las papeletas del Partido Socialista y del Frente de Izquierda.En la populosa Tercera también hay distritos chicos en los que no hubp Primarias. Por ejemplo, Cañuelas, donde se miden la oficialista Unidad Ciudadana, Cambiemos, Un País y el Frente Justicialista más Encuentro Popular por Tierra, techo y Trabajo (el frente de Luis D'Elía), el Frente de Izquierda, el Partido Renovador, el TOBA y el Partido Socialista.En Capitán Sarmiento, en tanto, también juegan los cuatro grandes (Unidad Ciudadana del intendente Oscar Ostoich, Un País, Frente Justicialista y Cambiemos) más el Frente de Izquierda, el Partido Renovador y el Partido Socialista. Atención con este último, que es en este distrito donde más fuerte está el espacio y sin ir más lejos tiene al presidente del HCD.En la continuidad del paseo por la Segunda, el oficialismo local de Carmen de Areco (Marcelo Skansi), que en más de una oportunidad coqueteó con Cambiemos, finalmente fue con la boleta corta de Nueva Alternativa Carmeña. Se mide ante Cambiemos, Unidad Ciudadana, Un País y el Frente Justicialista. El TOBA se quedó afuera.En Castelli, donde lidera el flamante ex randazzista Francisco Echarren la batalla se lleva a cabo entre el póker de grandes: el oficialismo (Frente Justicialista), Unidad Ciudadana, Un País y Cambiemos. En Coronel Dorrego, en tanto, van los cuatro más importantes junto al Partido Renovador y la Corriente de Pensamiento Bonaerense.Mientras que en los pagos del radical Marín Randazzo, General La Madrid, los que van a competir será Cambiemos, quien ganó en las PASO, seguido por Unidad Ciudadana y Un País. En General Lavalle, comuna oficialista bajo la intendencia de José Rodríguez Ponte, se repetirán las mismas fuerzas.Donde cambia un poco la historia es en Monte Hermoso. Uno de los dos distritos donde el randazzismo logró ganar de la mano del intendente Marcos Fernández, por ende el Frente Justicialista es una de las tres fuerzas presentes, acompañada por Cambiemos y Unidad Ciudadana. La alianza Un País no llegó.Por su parte, en Pila, los pagos del kirchnerista Gustavo Walker, Unidad Ciudadana picó en punta y se impuso a Cambiemos y Un País, las tres listas que estarán presentes en los cuartos oscuros.Punta Indio, comuna de la Tercera sección liderada por Hernán Y Zurieta, es otra de las comunas donde Un País no llegó a los cuartos oscuros y las tres presentes serán Cambiemos, Unidad Ciudadana y Frente Justicialista.En el terruño de Maximiliano Suescún, Rauch, las tres listas presentes serán Cambiemos, Unidad Ciudadana y Un País. Las mismas que estarán en Tordillo, suelo del kirchnerista Héctor Olivera, y en Tres Lomas, distrito K conducido por Roberto Alvarez.Asimismo, las comunas de Daireaux, General Paz, General Pinto, Pellegrini y Rivadavia tendrán la particularidad de repetir las presencia de las mismas cuatro fuerzas. Ellas son Cambiemos, Unidad Ciudadana, Un País y el Frente Justicialista. La historia difiere en Lapdrida, donde el randazzismo no llegó a jugar ya que el intendente Alfredo Fischer optó por competir con Unidad Ciudadana sobre el cierre de listas, a las tres grandes se suma el FIT.Además de los ya mencionados, hay un importante número de distritos con cinco o más listas que llegaron directo al próximo domingo. En la Sexta, los vecinos de Coronel Dorrego tendrán las papeletas de los cuatro grandes más el Partido Renovador Federal y la Corriente de Pensamiento Bonaerense.En Dolores, a los cuatro grandes se le suman las dos izquierdas, el FIT y la Izquierda al Frente, más el Partido Renovador Federal. Mientras que en Florentino Ameghino lo hacen el Partido Socialista, el FIT y el Partido Federal para llegar a siete opciones.Otro de los distritos con presencia múltiple es General Las Heras, con candidatos de las cinco fuerzas que llevan senadores nacionales y con el Partido Renovador Federal. Por su parte, en General Madariaga, ocurre algo similar pero el sexto no es el PRF y ese lugar lo ocupa el Movimiento Amplio de Trabajadores y Jubilados (MATRAJU).En Veinticinco de Mayo, Lobos y en Lobería habrá cinco listas completas, todas las nóminas que llevan candidatos a senadores y diputados nacionales llegaron a octubre en el distrito. En Puán, al quinteto se sumará el Partido Socialista.En la Quinta sección, precisamente en Mar Chiquita, estarán los cuatro grandes más Izquierda al Frente por el Socialismo, Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo, más el Partido Socialista.Salliqueló es una de las comunas donde una fuerza vecinal logró colarse a los primeros cuatro puestos de la nómina de senadores nacionales, fue Unión Vecinal Salliqueló quien lo logró. En tanto, en el suelo kirchnerista de San Antonio de Areco, al quinteto ideal se sumó el Partido Federal.A diferencia de la gran mayoría, en San Cayetano no llegaron todos los grandes. Solo lo hicieron Un País, Unidad Ciudadana y Cambiemos, a ellos se sumaron el Partido Renovador Federal y el Partido Socialista. Al contrario, en Tornquist, a estuvieron todos los que llevan senadores y allí se sumaron el PRF y el PS.Tres Arroyos y Villarino son otros de los distritos donde se colaron los vecinalismos para decir presente en octubre. En el primero, estarán todos los grandes más el Movimiento Vecinal, el PS, y el Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo. En el segundo, el que no llegó es Un País, y a los cuatro restantes que presentan senadores se sumó Villarino Acción y el PS.