"EFECTO MALDONADO"

Oremos para que cumplan: Cambiemos promete que, si gana, Macri no hará su bailecito

La aparición del cuerpo en el río Chubut obligó al oficialismo a evitar el cotillón y la música en su búnker de Costa Salguero, desde donde seguirán el conteo de votos el domingo. Los actos se suspendieron y la apuesta es, ahora, por las redes sociales.

Los partidos políticos viven con nerviosismo estas últimas horas antes de la gran cita electoral del domingo, alistando los últimos detalles para que nada escape del control y evitar sorpresas.Desde Cambiemos trabajan para, entre otras cosas, dotar a su búnker de Costa Salguero de todo lo necesario para seguir voto a voto el recuento, aunque en esta ocasión aseguran que la logística y la escenografía no serán como en anteriores elecciones.Es obvio que la sensibilidad social está siendo mayor luego del hallazgo del cuerpo en el río Chubut, que podría ser el del desaparecido Santiago Maldonado, tanto que obligó a las diferentes fuerzas a suspender la campaña electoral de cara al 22 de este mes.Según adelantan desde la conducción partidaria, la noche que planea el oficialismo no tendrá el cotillón tradicional de otras veladas -como la de las PASO- ni habrá música de Tan Bónica. Mucho menos globos amarillos ni los ya consabidos "bailecitos" de Mauricio Macri y sus laderos.Todo ello a pesar de que en las huestes de Cambiemos consideran que la aparición del cuerpo no alterará la tendencia que señalan las encuestas y que otorgan una victoria al partido del gobierno.En las últimas horas, el oficialismo se vio obligado a modificar su estrategia, reemplazando los actos y las recorridas por apariciones en programas de televisión y un refuerzo de su presencia en las redes sociales.Dos ejemplos de esta nueva y repentina campaña mediática se vio con la utilización del slogan SigamosCambiandoJuntos o "Yo no aflojo", junto con el polémico -por lo que costó- emoji del brazo musculoso, especialmente usado en Twitter.