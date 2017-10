ELECCIONES

Como Cristina, Vidal también lanzó una carta para pedir votos

La gobernadora pidió apoyo para Esteban Bullrich con una misiva que se difundió por las redes sociales. No mencionó al Caso Maldonado, pero apeló a la “incertidumbre y la tristeza de los últimos días”. La carta de Cristina se había repartido en las calles, mano a mano.

El jueves se difundió una carta escrita por la expresidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner. En definitiva, la ganadora de las PASO pidió a los vecinos bonaerenses el acompañamiento en las urnas para enfrentar las políticas de ajuste de Cambiemos.Ahora, un día más tarde, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y cara de la campaña que promueve la candidatura de Esteban Bullrich al Senado, tomó la misma decisión que CFK y lanzó una carta para pedir los votos de los bonaerenses.Sin embargo, el mensaje del oficialismo no fue replicado en las calles y fue publicado en las redes sociales.A continuación el mensaje completo:“A TODOS LOS BONAERENSESLa incertidumbre y la tristeza de los últimos días hicieron que sienta que me quedé con cosas sin decirte. Cosas que no pueden esperar al lunes porque esta no es una elección más.En 2015 me dijiste: “sí, se puede”, cuando nadie lo creía. Y entonces creí. Creí que no iba a haber más barones del conurbano, y pudimos. Creí que no hacían falta punteros ni narcos para entrar a un barrio pobre y entramos, para que cada vecino sienta que es un ciudadano con derechos y no un esclavo de favores.Creí que se podía pelear contra las mafias y no ser parte, y hoy miles de delincuentes que se disfrazaban de policías ya no están. Creí que la firmeza era mejor que el grito y la prepotencia, y hoy vemos que empiezan a ir presos quienes siempre se creyeron impunes.Creí que no estaba sola y, aún en los momentos más difíciles, vos estuviste ahí, tomándome de la mano y diciéndome: “no aflojes”. Por eso te agradezco de corazón, porque me ayudaste a creer y porque me sostuviste.El domingo es el momento para que hables con tu voto. Decidas lo que decidas, quiero que sepas que en cada pelea que dimos en estos 22 meses no nos guardamos nada. Dejamos todo en la cancha. Y el lunes, pase lo que pase, vamos a seguir estando ahí y vamos a seguir peleando por vos”.